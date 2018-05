Filmurheber fordern Vergütungsanspruch für Online-Nutzungen

Im Namen von vielen tausend Film-Urhebern aus ganz Europa hat der Dachverband europäischer Verwertungsgesellschaften in Cannes gefordert, in die europäische Urheberrechtsrichtlinie einen unverzichtbaren Vergütungsanspruch für digitale Nutzungen aufzunehmen. Europas Filmurheber sollen auf diese Weise einen angemessenen Ausgleich für die ständig wachsende Verfügbarkeit ihrer Werke auf digitalen Plattformen bekommen.



Die AG Dokumentarfilm / AG DOK, mit mehr als 900 Mitgliedern der größte unter den deutschen Filmverbänden, unterstützt diese Initiative mit Nachdruck. Denn die Tendenz „Einmal zahlen – unbegrenzt nutzen“ greift leider auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem der Bundesrepublik immer weiter um sich – insbesondere bei der Mediatheken-Nutzung haben die Verhandlungen zwischen Urheber- und Produzentenverbänden und den übermächtigen Sendern bislang zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis geführt. Es hat sich gezeigt, dass auch vermeintlich große Verbände nicht stark genug sind, um die Interessen der Rechteinhaber wirksam durchzusetzen. Und obwohl Medienpolitiker aller Parteien ihre Pläne zur Ausweitung der Mediatheken-Angebote immer wieder mit dem Appell zu „angemessener Vergütung“ verbinden, kann bis heute niemand sagen, wie dieser Anspruch durchgesetzt werden soll, solange ARD und ZDF noch nicht einmal bereit sind, über angemessene Grundvergütungen für Dokumentarfilmschaffende zu verhandeln.



Nur ein gesetzlich festgeschriebener unverzichtbarer Vergütungsanspruch kann die bestehende Unwucht zwischen Urhebern und Produzenten auf der einen und Verwerterinteressen auf der anderen Seite korrigieren. Die AG DOK appelliert an alle deutschen Europaabgeordneten, die Initiative der Verwertungsgesellschaften und der Urheberverbände zu unterstützen.

