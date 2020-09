Die seit Jahren heftig umstrittene Pflegekammer in Niedersachsen wird aufgelöst. Das teilte Sozialministerin Carola Reimann nach Vorlage des Ergebnisses einer Online-Befragung in Hannover mit.



Dazu Friedhelm Fiedler, Vizepräsident des Arbeitgeberverbandes Pflege: ,,Was für ein Debakel für die Pflegeministerin Carola Reimann: 70,6 Prozent der Pflegekräfte, die an der Befragung teilgenommen haben, stimmten gegen den Fortbestand der Kammer und nur 22,6 Prozent dafür. Eindeutiger kann eine politische Niederlage kaum ausfallen. Eine zerknirschte Ministerin muss am Ende einräumen, dass das ,,Ergebnis eindeutig ist“. Die rund 78 000 Pflegekräfte in Niedersachsen, die zur Online-Wahl aufgerufen waren, hatten buchstäblich die Nase voll von dem jahrelangen Schmierentheater, das da von der Landesregierung veranstaltet worden war. Sehr viele Pflegekräfte nahmen an der Abstimmung erst gar nicht teil, verweigerten sich auch vor dem Hintergrund, dass die Landesregierung in ihrer Not am Ende versprach die Mitgliedschaft beitragsfrei stellen zu wollen. Es ist höchste Zeit, dass die Pflegekammer nun aufgelöst wird. Damit bleibt es dabei: Nur in Rheinland-Pfalz und in Schleswig-Holstein gibt es bislang eine Pflegekammer. Sieht man sich die bisherige Arbeit dieser beiden Kammern an, bleibt nur ein Fazit: Viel Aufwand, schöne Pöstchen für Funktionäre, viel Geschwätz, aber eigentlich überflüssig wie ein Kropf.

