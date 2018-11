Adrenalinkicks, Schneewanderungen und festliches Essen

15.11.18

Für jeden der jährlich knapp vier Millionen Besucher bietet der Yosemite National Park zahlreiche Möglichkeiten aktiv zu werden und sich zu erholen. In den kalten Monaten verwandelt sich der Park in ein Winterparadies mit schneebedeckten Gipfeln und einer verschneiten Landschaft, das zum Skifahren, Schneeschuhwandern und Erholen einlädt. Wer sich erstmals in einer Wintersportaktivität versuchen möchte, belegt Kurse, Ausrüstung kann überall im Park ausgeliehen werden.



Adrenalinkick beim Skifahren, Snowboarden und Snowtubing

Was könnte es Herrlicheres für Wintersportfreunde geben, als die tollen Abfahrten im Nationalpark beim Skifahren und Snowboarden zu genießen? Zehn Pisten und Gebiete zum Tiefschneefahren warten auf Anfänger, Fortgeschrittene und Profis, fünf Lifte bringen Wintersportler auf den Berg. Ein tolles Angebot gibt es in Verbindung mit einem Aufenthalt im Majestic Yosemite Hotel oder in der Yosemite Valley Lodge. Ab zwei Übernachtungen bekommen Gäste kostenlose Lifttickets geschenkt. Das Angebot gilt zwischen Januar und März 2019 von sonntags bis donnerstags (https://bit.ly/2OxLZae). Der reguläre Saisonpass für Yosemites Pisten kostet $190 für Erwachsene und es gibt keine Blackoutdaten. Geöffnet hat die Yosemite Ski & Snowboard Area je nach Wetterbedingungen von Mitte Dezember bis Mitte März. Wer weder auf einem noch auf zwei Brettern die Talfahrt wagen, aber dennoch nicht auf einen Adrenalinkick verzichten möchte, sollte sich beim Snowtubing versuchen. Auf einem großen, aufgeblasenen Reifen saust man den Berg hinunter. Vor allem für Familien ein toller Winterspaß. Zwei Stunden kosten $17 pro Person.



Entspannt unterwegs bei Schneeschuhwanderungen und Skilanglauf

Wer auf etwas gemütlichere Weise den Nationalpark erkunden möchte, sollte eine Schneeschuhwanderung unternehmen. Die leichten Schneeschuhe bestehen aus Aluminium und werden über den normalen Winterschuhen getragen. Wer noch nie mit Schneeschuhen gewandert ist, braucht eine kurze Eingewöhnungsphase und kann dann durch die herrliche Winterlandschaft streifen. Mit dem Yosemite Mountaineering School and Guide Service kann man durch Wälder und über schneebedeckte Wiesen wandern und dabei den spektakulären Ausblick am Dewey Point genießen. Von hier aus sieht man El Capitan, den Half Dome, Mount Hoffmann, Mount Conness und die Clark Range. Geführte Wanderungen werden sonntags und mittwochs angeboten. Eine Ganztagestour kostet $23, eine Halbtagestour $18.



Im Yosemite National Park gibt es viele tolle Skilanglaufloipen. Einer der schönsten Wege führt Langläufer zum Glacier Point, der im Winter nur mit Schneeschuhen oder bei einer Skilanglauftour zu erreichen ist. Der knapp 34 Kilometer lange Rundweg lädt dazu ein, die Ruhe und Entspannung in der wunderschönen Natur des Parks zu genießen. Wer mag, bewältigt den Rundweg an einem Tag, eine andere Option ist eine Übernachtung in der Skihütte am Glacier Point, wo ein gemütliches Feuer, heiße Schokolade und ein leckeres Essen warten. Grundsätzlich sollten nur erfahrene Langläufer den Weg laufen. Der Glacier Point liegt auf knapp 1.000 Metern Höhe und bietet spektakuläre Ausblicke auf das Yosemite Valley und den Half Dome. Noch näher an den beeindruckenden Half Dome kommen Besucher, die eine Runde mit Schlittschuhen auf der Eislaufbahn des Half Dome Villages drehen. Ab Mitte November bis Anfang März hat die Schlittschuhbahn im Herzen des Parks geöffnet. Für knapp $10 kann man montags bis sonntags für zwei Stunden auf der spiegelglatten Oberfläche laufen oder sich an Kunststücken versuchen.



Winterliche Feste im Nationalpark feiern

Für alle, die es in den kalten Monaten lieber gemütlich mögen und im Warmen bleiben möchten, sind die Winterfeierlichkeiten in den Unterkünften des Yosemite National Park perfekt geeignet. Das Majestic Yosemite Hotel, die Yosemite Valley Lodge und die Big Trees Lodge laden Gäste ein, Thanksgiving, Weihnachten und Silvester mit ihnen zu feiern (https://bit.ly/2RDlLF0). Besucher dürfen sich auf köstliche Menüs, musikalische Begleitung und festlich geschmückte Säle freuen. Seit 1927 findet außerdem jährlich im Majestic Yosemite Hotel das traditionelle Bracebridge Dinner statt. Der Speisesaal des Hotels verwandelt sich in eine prunkvolle Halle aus Rennaissancezeiten und ein Sieben-Gänge-Menü rundet den Abend ab. Ideengeber für die opulente Veranstaltung war Washington Irvings Buch über einen Gutsherren namens Bracebridge und die Weihnachtsbräuche zu seiner Zeit. Über 100 verkleidete Darsteller begleiten den Abend als Bracebridge, seine Familienmitglieder, Bediensteten und Minnesänger und reisen mit den Gästen zurück in die Vergangenheit. In diesem Jahr gibt es sieben Termine im Dezember, an denen man sich für den festlichen Abend anmelden kann (https://bit.ly/2QusRLN).



Über den Yosemite National Park:

Der in Kalifornien gelegene Nationalpark wurde 1890 gegründet und wird seit 1916 vom National Park Service verwaltet. Jährlich zählt der Yosemite National Park im Durchschnitt vier Millionen Besucher, die sich an den zahlreichen Wasserfällen, Granitfelsen und Mammutbäumen erfreuen. Ganzjährig lädt der Park zu Aktivitäten ein. Im Winter können sich die Wetterbedingungen im Park schnell ändern. Aktuelle Informationen gibt es auf der Seite des National Park Service (https://bit.ly/2hTRmA6). Alle Fahrzeuge sollten in den Wintermonaten Schneeketten mit sich führen. In vielen Gebieten herrscht Schneekettenpflicht. Die Eingänge CA 41 von Oakhurst, CA 140 aus Mariposa und CA 120 West von Groveland kommend sind ganzjährig geöffnet. Tioga Road, Glacier Point Road und die Mariposa Grove Road sind wegen Schneefällen ab November bis etwa Mai geschlossen.

