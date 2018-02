Das Westin Turtle Bay Resort & Spa Mauritius ernennt Jacques Ledu zum Executive Chef

Das Westin Turtle Bay Resort & Spa Mauritius freut sich, die Ernennung von Jacques Ledu zum Executive Chef bekannt zu geben. Chef Jacques ergänzt das Resort mit über 32 Jahren globaler Erfahrung in der kulinarischen Welt.



Der gebürtige Franzose Jacque Ledu hatte bereits Anstellungen in Frankreich, England, Schottland, auf den Seychellen und den Malediven. Seit 1997 wohnt er auf Mauritius.



Er hat die kulinarische Abteilung von Le Prince Maurice, den Constance Hotels, Sofitel So Mauritius und Sofitel Imperial angeleitet. Vor seinem Beitritt zum Team des Westin Turtle Bay Resort & Spa Mauritius arbeitete er als Küchenchef im Royal Park Mauritius.



Als Küchenchef ist Jacques Ledu für die fünf Speiseesäle sowie die Bankett- und Catering-Einrichtungen des Resorts verantwortlich. Die Westin Flagship Restaurants mitsamt des eleganten indischen a la carte-Restaurants Kangan präsentieren eine Mischung aus traditioneller Tandoor-Küche und moderner mauritianischer Cuisine. Die Mystique Beach Bar & Lounge serviert das beste Sushi der Insel.



„Ich freue mich schon darauf in diesem dynamischen Resort den Gästen authentische Geschmäcke von Mauritius nahe zu bringen.“, sagt Jacques Ledu. „Ich bin schon gespannt darauf, meine langjährige Erfahrung und Leidenschaft für Hospitality an die Gäste und an das Westin Team weiterzugeben.“



Der Hoteldirektor Emmanuel Richardet verkündet: „Wir sind stolz darauf, so ein erfahrenes Talent begrüßen zu dürfen. Chef Jacques Ledu wird mit Sicherheit sehr viel zu der kreativen Atmosphäre und Renommee unseres wunderschönen Strandresorts in Mauritius beitragen.“

Bei Westin Hotels & Resorts, seit über einem Jahrzehnt führend in Wellness und Hotellerie, stehen das Wohlbefinden und die Gesundheit der Gäste und Mitarbeiter im Fokus. Die Markenphilosophie erwacht durch die sechs Säulen des Wellbeing zum Leben: Feel Well, Work Well, Move Well, Eat Well, Sleep Well und Play Well. In über 200 Hotels und Resorts in fast 40 Ländern und Regionen, können Gäste unter anderem folgende Angebote erleben: das legendäre Heavenly Bed, RunWESTIN, den New Balance Sportequipment-Verleih, leckere und gehaltvolle SuperFoodsRx Gerichte, den innovativen Arbeitsraum Tangent und das Heavenly Bad und Heavenly Spa. Die Westin Hotels und Resorts nehmen am preisgekrönten Bonusprogramm Starwood Preferred Guest® teil, bei dem Mitglieder auf members.marriott.com ihr Konto mit Marriott Rewards® und The Ritz Carlton Rewards® verknüpfen können und damit ihren Elitestatus abstimmen und unbegrenzt ihre gesammelten Punkte übertragen können. Weitere Informationen unter www.westin.com sowie auf Facebook, Instagram und Twitter.



Marriott International



Marriott International Inc. (NASDAQ: MAR) ist die weltweit größte Hotelgesellschaft mit Sitz in Bethesda, Maryland/USA. Zu ihr gehören mehr als 6.000 Hotels in über 120 Ländern. Das Portfolio umfasst direkt und als Franchise betriebene Hotels sowie lizensierte Timeshare-Anlagen unter dem Dach 30 führender Marken: Bulgari Hotels and Resorts®, The Ritz-Carlton® und The Ritz-Carlton Reserve®, St. Regis®, W®, EDITION®, JW Marriott®, The Luxury Collection®, Marriott Hotels®, Westin®, Le Méridien®, Renaissance® Hotels, Sheraton®, Delta Hotels by MarriottSM, Marriott Executive Apartments®, Marriott Vacation Club®, Autograph Collection® Hotels, Tribute Portfolio™, Design Hotels™, Gaylord Hotels®, Courtyard®, Four Points® by Sheraton, SpringHill Suites®, Fairfield Inn & Suites®, Residence Inn®, TownePlace Suites®, AC Hotels by Marriott®, Aloft®, Element®, Moxy Hotels® und Protea Hotels by Marriott®. Zum Unternehmen gehört außerdem das preisgekrönte Bonusprogramm Marriott Rewards® inklusive The Ritz-Carlton Rewards® und Starwood Preferred Guest®. Weitere Informationen zu Marriott International sowie Reservierungen unter www.marriott.de. Weitere Informationen unter www.marriottnewscenter.com sowie auf Twitter unter @MarriottIntl.



