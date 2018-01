Fit bleiben und gleichzeitig sparen

AOK-PLUS-Versicherte können bei rund 700 Vorteilspartnern in Sachsen und Thüringen Rabatte, Sonderkonditionen oder Gratisangebote nutzen. Zu den Anbietern gehören Fitnessstudios und Physiotherapien, Onlineshops und Kochstudios, Sanitätshäuser und Fahrradgeschäfte, ebenso Veranstalter von Kur- und Wellnessreisen. Alle Angebote haben einen Gesundheitsbezug.



Die Zahl der Anbieter steigt seit Jahren kontinuierlich an. Auch 2017 wurden über 20 neue Partner gewonnen. Die vollständige Liste steht unter https://plus.aok.de/landingpages/aok-plus-vorteilspartner/. Hier kann sich jeder das Passende auswählen. Dann einfach beim Kooperationspartner die Versichertenkarte der AOK PLUS vorlegen und unkompliziert die Vorteile genießen.



Im vergangenen Jahr profitierten wieder Tausende Versicherte der AOK PLUS von den verschiedensten Extras. Sie haben sich etwas Gutes für ihre Gesundheit gegönnt und konnten gleichzeitig dabei sparen.

