Zurzeit können die Vor-Ort-Pflegekurse nicht stattfinden, so dass der Online-Pflegekurs ein gutes Unterstützungsangebot für den Einstieg in die häusliche Pflege ist. Der seit vergangenem Jahr angebotene Onlinekurs der AOK PLUS und des AOK Verlags ist um vier Module erweitert worden, die ab sofort verfügbar sind. Neben den Modulen "Wohnen im Alter" und "Stürze vermeiden" sind nun die Themen "Hilfe im Bürokratie-Dschungel", "Körperhygiene", "Mobilität und Lagern" sowie "Menschen mit Demenz" hinzugekommen. Das Angebot richtet sich sowohl an Menschen, die sich auf die Pflege eines Angehörigen vorbereiten möchten, als auch an Personen, die bereits pflegen und ihr Wissen vertiefen wollen.



"Gerade jetzt, wo die Kurse vor Ort nicht stattfinden können, ist es gut, pflegende Angehörige auch auf diesem Weg zu unterstützen. Der Online-Pflegekurs bietet einen ganz praktischen Einstieg in eine Pflegesituation zu Hause, kann aber natürlich nur bedingt pflegepraktische Handgriffe vermitteln", sagt Hannelore Strobel, Pressesprecherin der AOK PLUS über das Online-Angebot der Krankenkasse.



Der Kurs unterstützt pflegende Angehörige zum jeweils persönlich passenden Zeitpunkt beim Erlernen der wichtigsten Fähigkeiten für die häusliche Pflege. Dabei können die sechs Themenmodule frei gewählt werden. Weitere Themen sind geplant. Unter plus.aok.de/pflege/onlinekurse ist eine Anmeldung zum kostenfreien Online-Kurs möglich. Hier ist eine einmalige Registrierung mit der E-Mailadresse und einem selbstgewählten Passwort notwendig, um den Kurs zu jedem beliebigen Zeitpunkt starten, unterbrechen und beenden zu können.



Die AOK PLUS versichert in Sachsen und Thüringen 252.450 Menschen mit Pflegebedarf (Stand 30. Juni 2020). In Sachsen gibt es 159.705 und in Thüringen 85.684 pflegebedürftige Menschen. Außerhalb der beiden Freistaaten leben 7.061 bei der AOK PLUS versicherte Pflegebedürftige. Die meisten Menschen, knapp 80 Prozent werden zu Hause versorgt.

(lifePR) (