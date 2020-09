Kauf eines rund 2.000 Quadratmeter großen Grundstückes in Toplage direkt am Innenstadtring

Bürogebäude mit 10.000 Quadratmetern Mietfläche geplant

Baubeginn im 2. Quartal 2021





Die AOC Immobilien AG baut ihr Engagement am Standort Leipzig weiter konsequent aus: Im beliebten Seeburgviertel, im Stadtbezirk Mitte, erwirbt der Magdeburger Projektentwickler in Sichtweite zum Augustusplatz ein rund 2.000 Quadratmeter großes Baugrundstück. Das heute unbebaute Areal befindet sich an der Nürnberger Straße / Ecke Goldschmidtstraße und wird aktuell als Parkplatz genutzt.



Andrea Meisel, Prokuristin und Leiterin Projektentwicklung bei der AOC Immobilien AG, zu dem Vorhaben: „Wir entwickeln und realisieren ein modernes Bürogebäude für rund 10.000 Quadratmeter Mietfläche auf sieben Etagen. Den Baubeginn visieren wir für das zweite Quartal 2021 an.“ Neben zeitgemäßen, hochwertig ausgestatteten und lichtdurchfluteten Mietflächen wird der Neubau mit einer noch festzulegenden Anzahl an Tiefgaragenstellplätzen aufwarten. Kurze Wege zur fußläufig erreichbaren Innenstadt und zu verschiedenen Bus- und Tramlinien sorgen für eine ideale Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz der florierenden Messestadt. Die neuen Büros werden voraussichtlich im ersten Quartal 2023 schlüsselfertig übergeben.



Das Projekt an der Nürnberger Straße stellt bereits die zweite Büroentwicklung der AOC Immobilien AG in Leipzig dar. Erst im April dieses Jahres erging die Baugenehmigung für das Neubauquartier „Prager-RiebEck“ im Stadtteil Reudnitz-Thonberg, wo in zwei Gebäudekomplexen 185 Wohnungen und knapp 4.500 Quadratmeter Büroflächen ohne Vorvermietungsquote entstehen. „Wir glauben fest an das Büro. Unser Vertrauen in den Leipziger Büromarkt ist ungebrochen und wir setzen angesichts selbst zu Corona-Zeiten beständig sinkender Angebotsreserven auf einen kontinuierlichen Ausbau der Bürosparte“, erklärt AOC-Vorstand Till Schwerdtfeger.

(lifePR) (