Pressemitteilung BoxID: 796269 (ANTEON Immobilien GmbH & Co. KG)

Lowell Financial Services GmbH mietet für 7 Jahre rund 9.200 m² bei der alstria office REIT-AG - Anteon war exklusiv mandatiert

Die Lowell Financial Services GmbH bekennt sich zu ihrem aktuellen Standort und hat sich für einen frühzeitigen Mietvertragsabschluss entschieden. Seit 2018 sitzt der international agierende Forderungsmanagement-Dienstleister im Business IN-West, Berliner Str. 91-101 in Ratingen auf rund 9.200 m².

Der 2018 abgeschlossene Untermietvertrag konnte durch das exklusiv mandatierte Düsseldorfer Immobilienunternehmen Anteon vorzeitig aufgelöst und in einen Hauptmietvertrag über rd. 7 Jahre mit dem Eigentümer der alstria office REIT-AG umgewandelt werden.

„Ratingen hat sich in den vergangenen Jahren zu einer attraktiven Standortalternative für Unternehmen entwickelt. Namhafte Firmen wie Mitsubishi Electric, Esprit oder SAP schätzen die Vorzüge des Standorts. Nach der aufwendigen Renovierung und Gestaltung der neuen Bürowelt war die langfristige Entscheidung für dieses Objekt eine logische Konsequenz.“, erläutert Markus Müller, Geschäftsleiter Bürovermietung bei Anteon.

Das repräsentative Objekt an der Berliner Str. 91-101 umfasst eine Gesamtfläche von 33.900 m², welche sich über acht Gebäudeteile erstreckt. Die 1989 erbaute Immobilie zeichnet sich durch eine exzellente Infrastrukturanbindung an das Autobahnkreuz Düsseldorf-Nord sowie den Flughafen Düsseldorf aus.



Über Lowell:

Lowell ist einer der führenden europäischen Anbieter im Forderungsmanagement. Ziel des Unternehmens ist es, für seine Kunden und für Konsumenten tragfähige Lösungen beim Umgang mit offenen Forderungen zu entwickeln. Lowell ist in Großbritannien, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Dänemark, Norwegen, Finnland und Schweden tätig. Dank umfangreicher Expertise in der Datenanalyse und einem ausgezeichneten Risikomanagement kann Lowell seinen Kunden kompetente Lösungen in allen Bereichen des Forderungsmanagements anbieten – vom Forderungskauf über Inkasso-Dienstleistungen bis hin zur Ausgliederung von Geschäftsabläufen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (