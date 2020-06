ANTEON Immobilien GmbH & Co. KG

Anteon ist eine inhabergeführte Immobilienberatungsgesellschaft mit Fokus auf die Metropolregion Düsseldorf. Anteon steht für die erfolgreiche Vermittlung von Büro-, Mixed-Use, Hotel- und Logistik-Flächen als auch von gewerblich genutzten Immobilienanlageobjekten. Die hohe Marktkompetenz verdankt Anteon dem langjährigen Know-how seiner fünf Gründer Guido Nabben, Heiko Piekarski, Dirk Schäfer, Jens Reich und Marius Varro, dem strategischen Ausbau seines auf Immobilien und Vermögensanlagen fokussierten Netzwerkes sowie dem leidenschaftlichen Engagement seines qualifizierten Teams. Seit der Gründung vor zehn Jahren hat Anteon mehr als eine halbe Million Quadratmeter an Bürofläche vermietet und Gewerbeimmobilien im Wert von 1,5 Mrd. Euro an Investoren verkauft.



Anteon ist Gründungspartner bei GPP German Property Partners, einem deutschlandweiten Netzwerk lokal führender Gewerbeimmobiliendienstleister. Dieser Verbund ist mit über 430 Immobilienexperten an allen Top-7-Standorten Deutschlands vertreten. GPP bietet bundesweit Dienstleistungen in den Bereichen Immobilien-Investments, gewerbliche Vermietung, unternehmerisches Immobilienmanagement (CREM), Immobilienbewertung und Research, Bank-, Finanzierungs- und Verwaltungs-Dienstleistungen an. Erfahren Sie mehr unter: https://www.anteon.de/ https://www.germanpropertypartners.de