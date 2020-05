Pressemitteilung BoxID: 799363 (ANTENNE BAYERN GmbH & Co. KG)

Daniel Lutz wird neuer Programmdirektor von ANTENNE BAYERN

Daniel Lutz (46) wird spätestens zum 1. Januar 2021 neuer Programmdirektor von ANTENNE BAYERN. Der vielfach mit Hörfunkpreisen ausgezeichnete Augsburger zählt zu den erfolgreichsten Radiomachern im Freistaat. Lutz bringt rund 25 Jahre Erfahrung im Hörfunk mit: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei ANTENNE BAYERN und bedanke mich bei den Gesellschaftern für die Chance, meine Kompetenz unter Beweis stellen zu dürfen. Bereits heute ist ANTENNE BAYERN das führende Privatradio in Deutschland. Gemeinsam mit dem exzellenten Team werde ich versuchen, die Entwicklung der Reichweite über alle analogen und digitalen Verbreitungswege weiter auszubauen.“



„Daniel ist ein ‚Herzblut-Radiomacher‘, der sein Team mit großer Kompetenz, Leidenschaft und Kreativität führen wird“, so Felix Kovac, Geschäftsführer von ANTENNE BAYERN. „Er ist eine große Bereicherung für unser Team, und wir halten ihn sowohl fachlich als auch menschlich für die ideale Besetzung.“



Daniel Lutz ist derzeit Programmgeschäftsführer der HITRADIO RT1 Augsburg GmbH. Mit seinem Team erzielte er über viele Jahre Reichweitenrekorde in der Region Augsburg und erhielt mehrfach den BLM-Hörfunkpreis („Beste Moderation“ (2015), „Werbung und Promotion“ (2015 und 2016) sowie „Aktuelle Berichterstattung und Information“ (2017)). Außerdem war er nominiert für den deutschen Radiopreis 2016 in der Kategorie „Beste Programmaktion“.

