ANTENNE BAYERN schenkt zwei Musik-Feiertage: An diesem Wochenende 80er und 90er im Fokus

ANTENNE BAYERN schenkt den Hörern am kommenden Wochenende zwei zusätzliche Musik-Feiertage: „Die aktuelle Nachrichtenlage können wir nicht beeinflussen“, erklärt Geschäftsführer Felix Kovac. „Aber wir können unserer Hörerinnen und Hörer auf andere Gedanken bringen und schenken ihnen deshalb zwei Tage gute Laune!“ Am Samstag, 14. März, gibt es nonstop von 6 bis 18 Uhr nur die besten Songs der 80er. Am Sonntag, 15. März, feiert ANTENNE BAYERN die 90er.



Nach dem Erfolg der Musik-Feiertage zum Jahreswechsel sollten die nächsten Specials eigentlich erst an Ostern folgen. Doch in Zeiten der Corona-Krise und von schlechten Nachrichten aus der ganzen Welt wünschen sich die Hörer „ein besseres Gefühl“, so Kovac. „Für etwas Ablenkung und schöne Erinnerungen stehen die 80er und 90er. Außerdem kann man ja auch zuhause tanzen...“



Die erste Resonanz auf der Facebook-Seite des landesweiten Radiosenders ist gewaltig: „Geil und das Wetter wird auch noch klasse. Grill an und ANTENNE BAYERN“, schreibt etwa Jochen R. „Wir lassen uns die Stimmung doch nicht vermiesen... man muss immer versuchen, das Beste aus allem zu machen!“, bekräftigt Yvonne W.



Natürlich berichtet ANTENNE BAYERN weiterhin umfassend zum Corona-Virus sowie allen weiteren wichtigen Nachrichten, die die Hörer im Freistaat bewegen. Neben den täglichen Corona-Specials gibt es zudem eigene Kindernachrichten im Webstream „ANTENNE BAYERN Hits für Kids“.

