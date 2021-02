Torsten Siekierka aus Berlin veröffentlichte im Eigenverlag 2020 den Auftaktskrimi einer Serie: Endstation Berlin – Helene Eberles erster Fall. ISBN: 978-3750431843.



Die Fortsetzung, mit dem Arbeitstitel: Undankbares Berlin, ISBN: 978-3949255076 erscheint am 12.04.2021 im Angelnova Verlag.



Vorab haben interessierte Leserinnen und Leser die Möglichkeit, Torsten Siekierka und weitere Autoren, sowie das Team des Verlags per Chat kennenzulernen.



Der Chatraum wird geöffnet am 07.03.2021 von 14 Uhr bis 16 Uhr, und ist unter https://stin.to/udsg5 erreichbar .



Einladung zur Premierenlesung



Torsten Siekierka ist am 09.04.2021 um 19 Uhr zu Gast im ARTmen Abbenrode. Mit einer Premierenlesung stellt er seinen neuesten Kriminalfall der Ermittlerin Helene Eberle vor. Nach der Lesung steht er Ihnen für Interviews und Fragen zur Verfügung.



Vorablesung auf Facebook mit Live-Übertragung im verlagseigenen Radiosender



Am 10.04.2021 um 16 Uhr wird der Autor mit einer weiteren Lesung im verlagseigenen Radiosender auf laut.fm/radio.de unter folgendem Link in einer Sondersendung zu hören sein: https://www.radio.de/s/lautfm-syvo8.

(lifePR) (