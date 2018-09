Hans Schmitt in die Geschäftsführung der amor GmbH berufen

07.09.18

Der Gesellschafterausschuss der amor GmbH hat mit Wirkung zum 01.09.2018 Hans Schmitt in die Geschäftsführung berufen. Schmitt wird in der Geschäftsführung die Verantwortung für den Vertrieb übernehmen, gleichzeitig wird er bis zum 31.12.2018 Co-CEO der amor GmbH. Ab dem 01.01.2019 wird Hans Schmitt alleiniger CEO der amor GmbH. Lovro Mandac wird sich dann wieder auf seine Beiratstätigkeit konzentrieren.



Lovro Mandac, CEO der amor GmbH und Mitglied des Gesellschafterausschusses, begrüßt die Ernennung von Schmitt: „Hans Schmitt ist ein international erfahrener Manager mit einer langjährigen Expertise im Konsumgüterumfeld. Er verfügt über ein starkes nationales sowie internationales Netzwerk, das er nun für die Weiterentwicklung von amor einbringen wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen Schmitt viel Erfolg und Freude in der neuen Rolle.“



Hans Schmitt



Hans Schmitt blickt auf 20 Jahre Erfahrung in Führungsfunktionen im Einzel- und Großhandel von globalen Textilmarken (Hugo Boss, Calvin Klein, Superdry) in Europa, Asien und Amerika zurück. Zuletzt verantwortete er den globalen Vertrieb von Diesel.



Hans Schmitt, 48, hat seine Wurzeln in Rheinhessen. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

