Pressemitteilung BoxID: 762501 (AMIGO Spiel + Freizeit GmbH)

Hörspiel und Mini-Erweiterung für die HUGO - Das Schlossgespenst

Zum 30-jährigen Jubiläum kommt der Brettspielklassiker HUGO – Das Schlossgespenst mit einer Sonderedition in den Handel. Ab sofort liegt einer Auflage von 1 000 Spielen eine Gruselkarten-Erweiterung sowie eine brandneue Hörspiel-CD rund um den frechen Geist Hugo bei.



Vor 30 Jahren, schaffte es Mitternachtsparty auf die Auswahlliste zum „Spiel des Jahres 1989“. Bereits damals begeisterte das Spiel Jung und Alt und ist auch heute noch als HUGO – Das Schlossgespenst im Spielwarenfachhandel anzutreffen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn nur wenige Spiele halten sich derart lange auf dem Markt.



Bei HUGO – Das Schlossgespenst trifft sich eine exklusive Gesellschaft zur Mitternachtsparty. Alles ist gut, bis das Schlossgespenst Hugo aus dem Weinkeller tritt und die Gäste erschreckt. Mit Würfelzügen bewegen die Spieler ihre Figuren sowie Hugo durch die Galerie. Die Spieler finden ausschließlich in den Räumen Schutz vor dem Schlossgespenst. Wenn Hugo sie einholt, werden sie von ihm kurzerhand auf die Kellertreppe gesetzt, wo sie Gruselpunkte kassieren.



Im Jubiläumsjahr steht der Klassiker von Wolfgang Kramer nun in einer Sonderedition im Handel. Auf diese Weise bringt eine enthaltene Mini-Erweiterung mit Gruselkarten neue Spannung in die Schachtel. Durch sie können die Spieler zum Beispiel Hugo kurzzeitig verschwinden lassen, die eigene Figur in einen Raum vorziehen oder alle Figuren aus den Räumen scheuchen.



Zusätzlich liegt Wolfgang Kramers Erfolgsspiel noch die Hörspiel-CD „Mitternachtsparty in Gefahr“ bei. Das Hörspiel ist inhaltlich eng mit dem Spiel verknüpft, weil es die Geschichte erzählt, wie sich Wolfgang Kramer mit dem Schlossgespenst anfreundet und ihm dadurch die Idee zu seinem Brettspiel kommt. Diese erste Folge ist Teil der neuen Hörspielreihe Hugos Mitternachtsparty vom Die Hörkastanie-Label. Bereits weitere Titel sind in Vorbereitung . Hauptvertriebspartner für die Serie ist pop.de, worüber die Hörspielserie bei diversen Onlineanbietern bzw. im Buchhandel erhältlich ist.



Ein ausführliches Interview mit Wolfgang Kramer zum Jubiläum von HUGO – Das Schlossgespenst finden Sie hier.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (