Jonas Kaufmann - Ein Weltstar ganz privat

Dokumentarfilm über den preisgekrönten Opernsänger ab 23. September exklusiv bei Amazon Prime Video

Preisgekrönter Opernstar, Familienvater, leidenschaftlicher Koch und Krimi-Fan – die Rede ist von dem „König der Tenöre“ Jonas Kaufmann. Das Amazon Exclusive Jonas Kaufmann – Ein Weltstar ganz privat zeigt den Opernsänger hinter dem Vorhang in seinem privaten Haus in Bayern. Der Dokumentarfilm ist ab dem 23. September in Deutschland und Österreich exklusiv bei Prime Video zu sehen. Die Idee dazu hatten sein langjähriger Freund, der Moderator und Medienunternehmer Alexander-Klaus Stecher, der gemeinsam mit seiner Frau, der Unternehmerin Judith Williams, die Dokumentation bereichert.



Die emotionale Dokumentation erlaubt erstmals einen privaten Blick auf den Weltstar Jonas Kaufmann. Er spricht über sein Leben als Opernstar auf den großen Bühnen dieser Welt und wie er als Familienmensch seine freie Zeit mit seiner Frau, der Regisseurin Christiane Lutz, und seinen vier Kindern verbringt. Auch bei sich zuhause findet die Musik ihren Platz und Kaufmann nutzt die häusliche Inspiration für neue Produktionen. Seine ständigen Begleiter, Medien Manager Thomas Voigt und Liedbegleiter Helmut Deutsch, sind oft gesehene Hausgäste und prägen den Film mit persönlichen Eindrücken zu Jonas Kaufmanns beeindruckendem Werdegang, vom Anfang seiner Karriere bis hin zur internationalen Erfolgsgeschichte.



„Jonas Kaufmann ist ein Ausnahmetalent der Opernwelt. Wir freuen uns, dass Prime-Mitglieder mit dieser exklusiven Dokumentation dem Star so nah wie nie kommen können“, so Christoph Schneider, Geschäftsführer Amazon Prime Video Deutschland. „Hier bekommt man nicht nur tiefe Einblicke in das Privatleben von Jonas Kaufmann, sondern kann auch seine unvergleichliche Stimme in musikalischen Leckerbissen genießen.“



„Es freut mich sehr, dass wir diese gemeinsame Idee so schnell umsetzen konnten. In meinem langjährigen Kollegen Tim Werner habe ich zudem den idealen Co-Produzenten gefunden. Wir können es kaum erwarten, den Film den Zuschauern bei Amazon Prime Video zu präsentieren“, sagt Alexander-Klaus Stecher, Produzent und Medienunternehmer.



„Wir sind wahnsinnig stolz, dass wir in dieser schwierigen Zeit und in dieser Kürze das spannende Projekt Jonas Kaufmann – Ein Weltstar ganz privat realisieren konnten. Maßgeblichen Anteil an der kreativen Umsetzung hat unser Regisseur Michael Giehmann. Darüber hinaus hat sich Amazon Prime Video nach der schnellen Zusage zum Projekt als starker, kreativer Partner erwiesen“, so Tim Werner, Vorstandsvorsitzender Mainstream Media AG.



Nicht zuletzt seit seinem Debüt an der Metropolitan Opera New York 2006 in La Traviata gehört Jonas Kaufmann zu den Weltstars der Klassik. Der Ausnahmetenor konnte gerade mit der neuen Studio-Gesamtaufnahme von Giuseppe Verdis hochdramatischem Meisterwerk Otello große Erfolge feiern, zum Start der Saison 2019/20 gab Kaufmann vier Vorstellungen als Otello in München. An der Bayerischen Staatsoper glänzte er bisher mit Partien wie Siegmund in Die Walküre, Des Grieux in Manon Lescaut, Alvaro in La Forza del Destino sowie mit den Titelpartien in Lohengrin, Don Carlos, Andrea Chénier und Parsifal. Der ungewöhnlich vielseitige Sänger wurde mehrmals zum »Sänger des Jahres« gewählt, so von der Redaktion der Fachzeitschrift »Opernwelt«, der Klassik-Magazine »Diapason« und »Musical America« wie auch von den Jurys der »International Opera Awards« und des »ECHO Klassik«, den er insgesamt 8 Mal verliehen bekam. 2013 wurde er zum Bayerischen Kammersänger ernannt, 2014 erhielt er den Bambi in der Kategorie »Klassische Musik«, 2015 den Premio Puccini, 2016 das Bundesverdienstkreuz am Bande. Seit Dezember 2018 ist Jonas Kaufmann zudem Träger des Bayerischen Maximiliansordens, Frankreichs Präsident verlieh ihm den Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres und in diesem Jahr ernannte ihn der britische Thronfolger HRH Prince Charles zum Ehren-Doktor der Royal Academy of Music - um nur einige seiner unzähligen Auszeichnungen zu nennen.



Jonas Kaufmann – Ein Weltstar ganz privat ist eine Produktion von A.K.S.-Productions und der Mainstream Entertainment Fernsehproduktiongesellschaft in Zusammenarbeit mit Amazon.



