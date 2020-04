Pressemitteilung BoxID: 795456 (Amalienhof Betriebsgesellschaft mbH)

Hotelteam kämpft mit Kreativität gegen Corona

Das Boutique-Hotel Amalienhof in Weimar und das Hotel Carolinenhof in Berlin gehen innovative Wege mit einem eigenen YouTube Kanal

„Wenn die Gäste zurzeit nicht zu uns kommen können, besuchen wir sie interaktiv mit einem eigenen YouTube Kanal und bringen ihnen unseren Alltag im Hotel, Interessantes und Neues von den örtlichen Kultureinrichtungen und vieles mehr direkt nach Hause,“ so Claudia Wießner, Geschäftsführerin der Amalienhof Betriebsgesellschaft, die zwei Hotels betreut: Das Boutique-Hotel Amalienhof in Weimar und das Hotel Carolinenhof in Berlin.



Mit dem YouTube Kanal „Hotel TV 5.0“ hat die engagierte Geschäftsführerin zusammen mit ihrem Team und Filmemacher Stefan Schmidt eine ganz besondere Idee umgesetzt. Mit den zweimal wöchentlich erscheinenden Videos hält sie den Kontakt zu ihren Gästen und gewinnt neue hinzu. www.youtube.de/Hotel TV 5.0 Amalienhof.



Claudia Wießner: „In außergewöhnlichen Zeiten müssen wir neue Wege finden. K stand bei der Amalienhof Betriebsgesellschaft noch nie für Krise, sondern schon immer für Kreativität.“



Auf die Idee des YouTube Kanals kam sie aufgrund der Zwangsschließung ihrer Hotels. Sie will damit weiterhin den Kontakt zu ihren Gästen aufrechterhalten, informieren und auch unterhalten. Ganz besonders am Herzen liegen der sympathischen Geschäftsführerin auch die Überraschungsaktionen, die sie mit ihrem Team für ihre Gäste umsetzt, wie z. B. ein Ständchen zum Geburtstag unter dem Balkon eines Stammgastes aus der Umgebung mit musikalischer Live-Untermalung und einem liebevoll gedeckten Tisch.



Ihre zwei Teams in Berlin und Weimar konnte sie schnell von ihrer Idee überzeugen. Somit entstand der YouTube Kanal „Hotel TV 5.0“. Dieses Konzept bietet nicht nur eine Plattform, die Kommunikation zu den Gästen aufrecht zu erhalten, sie ist auch ein großer Motivationsschub für die Mitarbeiter, denn die machen alle begeistert mit, ob in Weimar oder in Berlin.



Der YouTube Kanal „Hotel TV 5.0“ zeigt anschaulich und beeindruckend, welche neuen Wege Hotels in besonderen Ausnahmesituationen gehen können. Während der Corona-Krise berichten die Teams aus Weimar und Berlin nun zweimal wöchentlich aus ihren Homestudios und zeigen, wie die Hotels vom Homeoffice aus geleitet, wie Überraschungsaktionen trotz Kontaktsperre geplant werden und welche weiteren Vorhaben für die Zukunft noch in der Pipeline sind.



Es gibt Liveschaltungen zu den touristischen Partnern, wie z. B. ins Deutsche Nationaltheater Weimar. Der Generalintendant, Hasko Weber, berichtet aus seinem Homeoffice, wie z. B. seine Bühne zurzeit digital bespielt wird. Die Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar, Frau Dr. Lorenz, nimmt die Zuschauer mit auf die Baustelle Stadtschloss und vieles mehr.



Claudia Wießner: „Mit unserem Projekt erreichen wir nicht nur unsere Gäste, sondern auch unsere Mitarbeiter entwickeln mit „Hotel TV 5.0“ ganz neue kreative Seiten und haben jede Menge Spaß am Dreh sowie an der Vorbereitung der Themen. Mit einer Medienschulung haben wir unser Team vorbereitet und nun sprudeln die Ideen. Ein zweiter Vorteil ist, dass wir dadurch weiterhin einen sicheren Arbeitsplatz bieten. Dieser ist aktuell nicht im Housekeeping, an der Rezeption oder im Frühstücksrestaurant, sondern vor der Kamera in unseren Aufnahmestudios.“



Im eigenen Apartmenthaus wurden, unter Beachtung aller Sicherheitsvorkehrungen, zwei Film-Studios eingerichtet. Der Theaterregisseur und Medienfachmann Stefan Schmidt hat vor Ort die künstlerische Leitung und technische Umsetzung der Videoproduktion übernommen und unterstützt die Teams mit seinem Fachwissen.



Er gehört auch sonst zum Team vom Amalienhof, denn wenn der gebürtige Weimarer nicht gerade für seinen Verein „Filmfabrik Weimar“ arbeitet, betreut er die Gäste am Empfang im Boutique-Hotel Amalienhof. Und als Gesellschafter und Mitbegründer der Theaterhaus Jena gGmbH kennt sich Schmidt in der Medienlandschaft aus. Mit viel Empathie und Fachwissen schafft er es, die Laiendarsteller, seine Kollegen, natürlich vor der Kamera erscheinen zu lassen. An den Drehbüchern darf jeder seine Ideen entwickeln. Die nächsten Filmdrehs stehen schon wieder an und man darf gespannt sein, um welches Thema es diesmal geht… Einfach mal schauen unter: www.youtube.de/Hotel TV 5.0 Amalienhof



Hotel Carolinenhof



Das 3-Sterne-Stadthotel „Carolinenhof“ befindet sich im zentralen Berlin Wilmersdorf (nur 2 U-Bahnstationen vom Kurfürstendamm entfernt) und bietet mit 60 komfortablen Zimmern, einen Tagungsraum und einem idyllischen Stadtgarten einen Ort zum Wohlfühlen sowie den idealen Ausgangspunkt für jede Geschäftsreise sowie jeden Berlin-Ausflug. Der Carolinenhof ist Mitglied im VCH (Verband Christlicher Hoteliers e.V.); und kein standardisiertes Kettenhotel. In der familiären und individuell geführten Atmosphäre liegt die Stärke des Hauses und der engagierten Mitarbeiter. Das Motto ist: Gemütlichkeit hat ein Zuhause.



Infos und Kontakt: www.carolinenhof-weimar.de Hotel Carolinenhof, Landhausstraße 10, 10717 Berlin, Tel.: +49 (0) 30 86 00 98-0, Mail: info@carolinenhof-berlin.de

