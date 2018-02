Wohnanlage AMADEUS twentyfive: Alle Wohnungen seit Dezember 2017 verkauft Das Jubiläumsprojekt der AMADEUS Group in Frankfurt am Main befand sich beim Verkauf der letzten Wohneinheit noch im Rohbau

Mit großer Zufriedenheit berichten die Geschäftsführer der AMADEUS Group Dirg Parhofer und Volker Deifel von der erfreulichen Botschaft des Immobilienprojektes in Frankfurt-Oberrad: Frühzeitig und noch weit vor der Fertigstellung der Wohnanlage konnten alle 42 Eigentumswohnungen an Eigennutzer und Kapitalanleger verkauft werden.

Nach einer geplanten Bauzeit von nur 14 Monaten wird die Fertigstellung bereits im Juli 2018 erwartet.



Perfekte Lage spricht Singles und Familien an



Zu den größten Vorteilen des Neubaus der AMADEUS Group zählt für viele Käufer die idyllische Lage im Frankfurter Stadtteil Oberrad. Im südlichen Teil der Mainmetropole können die Bewohner von AMADEUS twentyfive einen fast unverbauten Ausblick auf die Skyline Frankfurts genießen. Die hervorragende Verkehrsanbindung und die traumhafte Lage mitten im Grünen in direkter Nähe zum Mainufer seien laut Geschäftsführer Parhofer ausschlaggebend für den schnellen Abverkauf gewesen. Neben zahlreichen fußläufig erreichbaren Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten befinden sich zudem viele Schulen und Kindergärten im direkten Umfeld.



Mit Wohngrößen von 55 bis 119 Quadratmetern, intelligent geschnittenen Grundrissen und großzügigen Balkons eignen sich die vielseitigen Wohnobjekte für angenehmes und komfortables Wohnen sowohl für Singles und Paare als auch für Familien mit Kindern. Das für die Planung verantwortliche Architekturbüro Schmitz aus Frankfurt baut dank seiner großen Erfahrung Wohnanlagen in höchster Qualität bei gleichzeitig energieeffizienter Bauweise.



Attraktiv für Kapitalanleger: Umfassende Betreuung der AMADEUS Group



Auch die umfassende Betreuung des Objekts durch die AMADEUS Group ist ein wichtiger Grund für die hohe Beliebtheit von AMADEUS twentyfive. Von der Vermietung der Wohnungen ihrer Käufer, inklusive der Wohnungsabnahme und -übergabe, der Mietvertragsgestaltung bis hin zu allen wichtigen Serviceleistungen bei der Verwaltung der Wohnanlage besitzt die AMADEUS Group große Erfahrung in sämtlichen Dienstleistungen rund um die Immobilie und verspricht damit das gesamte Leistungsportfolio für Eigentümer und Nutzer.

Amadeus Marketing GmbH

Die AMADEUS Group ist die führende Gesellschaft in der Wohnungsbaubranche im Rhein-Main-Gebiet. Seit 25 Jahren ist die erfahrene Bauträgergesellschaft Vorreiter im Bau moderner Wohnungsanlagen. Teilunternehmen der AMADEUS Group - wie die Amadeus Marketing GmbH oder Amadeus Private Capital GmbH - decken das gesamte Dienstleistungsrepertoire rund um Entwicklung, Bau und Vermietung von Neubauten ab.





