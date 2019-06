Pressemitteilung BoxID: 756167 (Amadeus Marketing GmbH)

Porsche Sports Cup 2019: Kunden der AMADEUS-Group vom Rennsport fasziniert

Das Event am Hockenheimring bot attraktiven Motorsport und packende Erfahrungen für alle Besucher.



Ein unvergessliches Ereignis erlebten Kunden und Mitarbeiter der AMADEUS Group am 11. Mai 2019 auf dem Hockenheimring. Das Limburger Immobilienunternehmen lud dazu ein, die „Faszination Porsche“ hautnah zu erleben. Euphorie, Nervenkitzel und reichlich Fahrfreude machten den Renntag zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Teilnehmer. Neben einem spannenden Gästeprogramm zählte vor allem der AMADEUS Slalom Cup zu den größten Highlights.



Fans erhielten exklusiven Einblick hinter die Kulissen des Motorsports



Tausende Zuschauer ließen sich die entscheidenden Rennen des Porsche Sports Cup nicht entgehen. Zahlreiche Rennserien boten viele hochklassige und spannende Kämpfe auf dem Asphalt des Motodroms. Der Hockenheimring ist einer der legendärsten Rundkurse Europas und stellte hierfür einen mehr als würdigen Rahmen dar. Auf der berühmten F1-Strecke ermöglichte die AMADEUS Group ihren Kunden exklusiven Zutritt zu vielen Bereichen, die dem Normalbürger sonst verborgen bleiben. Beim Rundgang durch das Fahrerlager schlugen die Herzen vieler Rennsportfans höher. Auf dem Dach der Boxenanlage und der Tribüne konnten AMADEUS-Gäste bei den entscheidenden Rennen aus nächster Nähe mitfiebern.



Unvergessliche Erfahrung: AMADEUS-Gäste selbst am Steuer



Spätestens als die Kunden der AMADEUS Group auch selbst die Hand ans Volant legen konnten, erreichte der Adrenalinspiegel vieler Teilnehmer den Höchststand. Bei den einstündigen Roadbookfahrten erhielten die Fahrer eine tolle Gelegenheit das Fahrgefühl eines Porsche-Modells zu erfahren. Und bei den Porsche VIP Renntaxifahrten an der Seite erfahrener Rennprofis erlebten die AMADEUS-Gäste einen regelrechten Geschwindigkeitsrausch.



Die AMADEUS Group bedankt sich bei allen Beteiligten für ein gelungenes Motorsport-Wochenende und freut sich bereits auf das nächste Kundenevent mit Porsche.

