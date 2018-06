Multi-Talent und Musikrebell Matthias Rödder sorgt für frischen Wind auf dem deutschen Schlagermarkt

Millionen von Zuschauern konnten sich in der ARD-Show “Immer wieder sonntags” davon überzeugen: Matthias Rödder sorgt für frischen Wind auf dem Schlagermarkt. Sein Auftritt mit seiner neuen Single “Lass dein Herz rebellier’n” in der ARD-Show begeisterte nicht nur das Publikum im Europa-Park Rust, sondern setzte sich auch sofort in vielen Hörfunk-Sendern durch. Der Künstler kassierte Kommentare am laufenden Band, die Matthias Rödder eine überzeugende Performance mit seinem Schlager “Lass dein Herz rebellier’n” bescheinigten. Für die Kenner war der Erfolg kaum eine Überraschung, denn Rödder ist seit Monaten ein Geheimtipp als Multitalent in der deutschen Unterhaltungsbranche. Er präsentiert sich mit einer ganzen Palette von Kreativ-Berufen: Von Regisseur, über Schauspieler und Autor bis hin zum Architekten. Er feierte Erfolge als Schauspieler in Serien wie “112 – Sie retten dein Leben”, “Gute Zeiten, schlechte Zeiten”, “SOKO Stuttgart” und “Das Haus Anubis”. Vorher war er schon eine Entdeckung am E.T.A. Hoffmann Theater in Bamberg.



Sein Produzent und Mit-Autor Thomas Rosenfeld ist sich mit seiner langjährigen Hit-Erfahrung sicher, dass Matthias Rödder den deutschen Schlagermarkt aufrollen wird. Rosenfeld: “Matthias wusste immer, was er will. Das aller Wichtigste dabei war für ihn, authentisch zu bleiben. Dazu muss man das Leben leben – immer mittendrin stehen. Das hat er stets getan.“ Selbst nach Beendigung der Schauspielschule arbeitete er morgens in der Altenpflege und ging abends kellnern. Er war einer der jüngsten Schauspielabgänger und bekam sofort ein festes Engagement am E.T.A. Hoffmann Theater in Bamberg. Mittlerweile ist er erfolgreicher Regisseur, ausgebildeter Schauspieler, Sänger und nach seinem Architekturstudium als Berater für ein Architekturbüro tätig.



Das war ihm aber nicht genug: Er schrieb seine eigene Theater-Solo-Show “Ohne dich ist es blöd”. Das bedeutete 90 Minuten nur er und seine Pianistin im Schlafanzug auf der Bühne – pur und live. Die Show lief zur Freude von Rödder jahrelang deutschlandweit in kleinen Theatern. Matthias Rödder hatte den Ehrgeiz,alles selbst zu organisieren. So auch eine Solo-Show, die aus 25 gecoverten Songs unterschiedlichster Genres bestand. Rödder registrierte, ob die englischen oder die deutschen Songs besser beim Publikum ankamen. Meistens waren es nach seiner Beobachtung deutsche Balladen. Der Gag: Matthias Rödder begleitete sich mit nur sechs Fingern am Klavier. Er hatte sich das selbst beigebracht und begeisterte damit die Zuhörer.



Matthias Rödder hat als Sänger und Entertainer einen Anspruch: “Musik hat mir in schwierigen Zeiten immer geholfen. Vielleicht kann ich anderen Menschen durch meine Interpretation auch helfen, wieder positiver in die Zukunft zu blicken. Ich erfülle mir damit auch einen Traum, die Menschen zu unterhalten und aus dem Alltag zu entführen.“



Rödder schloss einen Vertrag mit dem Berliner Tonträgerunternehmen Osnaton Records. Osnaton-Geschäftsführer Detlef Kessler ist überzeugt: „Matthias Rödder hat alle Aspekte und Fähigkeiten, die einen deutschsprachigen Entertainer ausmachen.“ Produzent und Mit-Autor Thomas Rosenfeld weist darauf hin, dass sich mit Matthias Rödder ein charismatischer Sänger neu erfindet. „Er wird dem gesamten deutschsprachigen Schlagermarkt neue Impulse geben können, weil er an sich selbst die höchsten Ansprüche stellt und auch als Entertainer alle Talente hat, die man braucht, um die Menschen zu begeistern“, erklärte Rosenfeld. Dazu gehören auch seine Singles “Alles dreht sich um dich” und “Liebe, Liebe, Liebe”, die für Wochen in den Airplaycharts standen. Jetzt ist es das vom Publikum gefeierte Lied „Lass dein Herz rebellier`n“. Matthias Rödder hat auf Osnaton Records erneut mit seinem Appell-Lied einen Charts-Ohrwurm platziert. Die positiven Reaktionen der TV-Zuschauer unterstreichen das.





