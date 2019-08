Pressemitteilung BoxID: 761970 (KETTLER Alu-Rad GmbH)

Weltneuheit statt Insolvenz bei KETTLER Alu-Rad

Der traditionsreiche Fahrradhersteller ist nicht von der Insolvenz des Kettcar-Herstellers Kettler betroffen!

Zum wiederholten Mal verunsichern Pressemeldungen über die Insolvenz des Kettcar-Herstellers Kettler Käufer und Besitzer eines KETTLER E-Bikes oder Fahrrades – doch völlig grundlos.



Die drohende Zahlungsunfähigkeit Kettler Plastics GmbH und der Kettler Freizeit GmbH stehen in keinerlei Zusammenhang mit der wirtschaftlich kerngesunden KETTLER Alu-Rad GmbH und hat keinerlei Auswirkungen für KETTLER-Fahrradfahrer.



Die Zukunft von Kettcar, Gartenmöbeln, Fitnessgeräten und Tischtennisplatten scheint aktuell ungeklärt zu sein, doch die weltweit bekannten und geschätzten Fahrräder und E-Bikes der eigenständigen KETTLER Alu-Rad GmbH ist davon nicht betroffen.



Bereits seit 2015 – dem Jahr der ersten Kettler-Insolvenz – gehört das traditionsreiche KETTLER Alu-Rad mitsamt dem Produktionswerk im saarländischen Hanweiler zu den Experten der Kölner Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft (ZEG) und steht wirtschaftlich ausgezeichnet da. Unter dem Dach der ZEG konnten KETTLER Fahrräder das bekannte Qualitätsniveau erhalten und ausbauen. So wurde die Mitarbeiterzahl der KETTLER Alu-Rad GmbH in den letzten dreieinhalb Jahren sogar verdoppelt.

Auf der Anfang September stattfindenden Fahrrad-Leitmesse Eurobike in Friedrichshafen wird KETTLER Alu-Rad als Aussteller ein breites Programm an Neuheiten und Highlights sowie eine echte Weltneuheit im Bereich der schnellen E-Bikes (S-Pedelecs) präsentieren.



Eine beeindruckende Weltneuheit in Sachen Touren-E-Bike Entwicklung wird KETTLER Alu-Rad auf der kommenden EUROBIKE vorstellen. Mit einer Akku- Kapazität von 1250Wh setzt die QUADRIGA Serie neue Maßstäbe bei Integration und Technik. Mit den zwei voll geladenen BOSCH Powertube-Akkus sind somit Reichweiten von bis zu 300 km möglich.(Abhängig von Gewicht, Fahrstil und Steigungen)

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (