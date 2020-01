Pressemitteilung BoxID: 783776 (Altonaer Spar- und Bauverein eG)

Altonaer Spar- und Bauverein erhält Bestnote beim Wettbewerb "Hamburgs beste Arbeitgeber"

Der Altonaer Spar- und Bauverein wurde beim Arbeitgeberwettbewerb „Hamburgs beste Arbeitgeber“ zum achten Mal in Folge ausgezeichnet. Bei der gestrigen Preis­verleihung erhielt die Genossenschaft erstmals fünf von fünf möglichen Sternen.



Die Altonaer Spar- und Bauverein eG (kurz: altoba) gehört weiterhin zu „Hamburgs besten Arbeitgebern“. Und nicht nur das: Mit fünf von fünf Sternen erhielt die altoba erstmals die Bestnote. Die Auszeichnung „Hamburgs beste Arbeitgeber“ wurde der Woh­nungsbaugenossenschaft zum achten Mal in Folge verliehen. Thomas Kuper, Mitglied des Vorstands der altoba, und Personalleiterin Ute de Vries nahmen den Preis bei der Verleihung am 23.01.2020 im MARKK Museum am Rothenbaum entgegen.



Die altoba hat seit ihrer Gründung im Jahr 1892 einen Bestand von rund 6.800 Wohnungen aufgebaut. Das Neubauprogramm umfasst zurzeit rund 600 Wohnungen. Eine große Heraus­forderung stellt jedoch auch die Bewahrung geschaffener Werte dar: Zurzeit führt die altoba Modernisierungsprojekte in zwei Wohnanlagen mit insgesamt über 570 Woh­nungen durch. „Die Genossenschaftsgründer wären vermutlich erfreut zu sehen, wie stark selbst unsere ältesten Häuser noch nachgefragt sind, weil Grundrisse, Atmosphäre und Wohnqualität in vie­len Aspekten den Vorstellungen auch junger Leute entsprechen“, sagt Thomas Kuper. „Was aller­dings die Anforderungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihre Arbeitsstelle angeht, müssen wir uns als Arbeitgeber kontinuierlich weiterentwickeln, um uns den sich wan­delnden Bedürfnissen und Lebensentwürfen anzupassen.“



Ein Berufsleben lang der Arbeitgeber der Wahl bleiben



Rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten bei der altoba – darunter Architekten, Immobilienkaufleute, Handwerker, Bankkaufleute, IT-Spezialisten und Sozialpädagogen. Für viele von ihnen begann der Einstieg in die Arbeitswelt mit einer Ausbildung bei der altoba. Eine hochwertige Ausbildung, kontinuierliche Fort- und Weiterbildung und eine strategische Perso­nalentwicklung ermöglichen erfolgreiche Karrieren. Doch wird der wachsende Wettbewerb um qualifizierte Fach- und Führungskräfte auch für die Arbeitgeber der Wohnungswirtschaft spür­bar. Damit die altoba ein Berufsleben lang der Arbeitgeber der Wahl bleibt, bietet die Genos­senschaft vielfältige Unterstützung, so dass Mitarbeiter ihre berufliche und private Lebenspla­nung in Einklang bringen können.



Als besonders familienfreundlicher Arbeitgeber trägt die altoba das Familiensiegel der „Ham­bur­ger Allianz für Familien“, eines Zusammenschlusses von Senat, Han­delskammer und Hand­werkskammer. Zum Leistungspaket zählen äußerst flexible Arbeits­zeiten und eine Viel­zahl individuel­ler Teilzeitmodelle sowie weitere Angebote für berufstätige Eltern wie auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Angehörige pflegen. Damit berufliche Lebensläufe nicht nur erfolgreich, sondern auch gesund verlaufen, betreibt die altoba ein strategisches Gesund­heitsmanage­ment. Wichtige Bausteine sind beispielsweise der umfangreiche kostenfreie Gesundheits-Check-Up während der Arbeitszeit wie auch das Unterstützungsprogramm durch ein externes Beratungsunternehmen: Mitarbeiter wie auch ihre im gemeinsamen Haushalt lebenden Part­ner erhalten Hilfe bei den unterschiedlichsten privaten, gesundheitlichen und auch beruflichen Problemstellungen.



Umfangreiches Angebot zur Gesundheitsförderung



Neu im Angebot ist seit Anfang 2020 die wöchentliche „bewegte Pause“: Gemeinsam lernen Kolleginnen und Kollegen schnell wirksame Übungen, die die Belastungen des Arbeitsalltags aktiv ausgleichen. Gesundes Arbeiten ist für die kaufmännischen Angestellten der altoba auch darüber hinaus einfacher geworden – dank ergonomisch ausgestatteter Arbeitsplätze in der neu errichteten Geschäftsstelle: Im April 2019 bezogen die Mitarbeiter ihre modernen Büro­räume in der Barnerstraße mitten im beliebten Hamburg-Ottensen.



Die Auszeichnung „Hamburgs beste Arbeitgeber“ wird durch das Unternehmen Roos Consult gemeinsam mit Professor Werner Sarges von der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg ver­geben. Die Auswertung liefert Impulse zur weiteren Optimierung der Personal­arbeit. Basis des Wettbewerbs ist eine wissenschaftlich gestützte Befragung von Mitarbeitern und Führungs­kräften.

