Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN: DE000A0LD2U1) gibt den Ankauf von zwei Büroimmobilien in zentralen Lagen von Düsseldorf und Frankfurt in zwei unabhängigen Transaktionen bekannt.



Das Bürogebäude in Düsseldorf in der Corneliusstraße 36 verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 3.100 qm. alstria erwarb das Objekt vom Vorbesitzer, einem Firmeninhaber, für einen Gesamtpreis von EUR 7,8 Mio. (EUR 2.500/qm). Die jährlichen Mieteinnahmen belaufen sich auf EUR 0,2 Mio. (EUR 5,55/qm) und die Immobilie ist an den Voreigentümer mit einem kurz laufenden Mietvertrag vermietet. Eigentumsübergang war Ende 2020.



Das Büroobjekt in Frankfurt (Hanauer Landstraße 161-173) liegt im aufstrebenden Ostend in unmittelbarer Nähe zur neuen EZB-Zentrale. Es verfügt über eine vermietbare Fläche von 10.500 qm und wurde für einen Gesamtpreis von EUR 32,6 Mio. (EUR 3.100/qm) von einer Gruppe privater Investoren gekauft. Die derzeitigen jährlichen Mieteinnahmen liegen bei EUR 0,6 Mio. (EUR 10,50/qm). Das Objekt steht aktuell zu 55 % leer und hat kurzfristigen Investitionsbedarf zur Entwicklung des Mietpotenzials. Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Quartal 2021 erwartet.



"Diese beiden Transaktionen, die sich durch attraktive Kapitalwerte und niedrige Ist-Mieten auszeichnen, belegen unsere Ankaufsdisziplin und Transaktionsexpertise selbst in einer angespannten Marktlage. Beide Objekte verfügen, unter Berücksichtigung unserer bewährten Entwicklungskompetenz, über ein hervorragendes Wertsteigerungspotenzial", sagt Olivier Elamine, Vorstandsvorsitzender der alstria office REIT-AG.



Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und internationaler Vorschriften, insbesondere hinsichtlich steuerlicher und die Rechnungslegung betreffende Vorschriften, können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände eintreten oder andere unvorhergesehene Vorfälle auftreten.



Der aktuelle COVID-19-Ausbruch führt zu einer erheblichen Unsicherheit auf dem Markt. Obwohl alstria die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sorgfältig geprüft hat, basieren sie auf eigenen Analysen und Schätzungen sowie auf verfügbaren öffentlichen Quellen und nicht auf aktiven Diskussionen mit den Mietern. Daher kann das aktuelle Liquiditätsrisiko der Mieter erheblich von alstrias eigener Schätzung abweichen und die tatsächlichen Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs können erheblich von den aktuellen Prognosen abweichen.



alstria übernimmt keine Verpflichtung, Überarbeitungen oder Aktualisierungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Veröffentlichungsdatum dieses Dokuments oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

(lifePR) (