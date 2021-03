.

Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN: DE000A0LD2U1) gibt ein Rating-Upgrade durch S&P bekannt.



Die Ratingagentur S&P hat heute die Heraufstufung des Finanzratings von alstria von BBB auf BBB+, Ausblick stabil, bekannt gegeben.



Die Heraufstufung erfolgte aufgrund der finanziellen Stärke im Jahr 2020, gekennzeichnet durch einen niedrigen Verschuldungsgrad (debt to debt plus equity) von 27,6 % und einem Zinskostendeckungsgrad (ICR) von 4,2 per 31. Dezember 2020.



Darüber hinaus lobt S&P alstrias solide operative Entwicklung im Jahr 2020, insbesondere vor dem Hintergrund eines herausfordernden Marktumfeldes durch die COVID-19-Pandemie. S&P ist der Ansicht, dass die Mieterbasis des Unternehmens, bei der ca. 30 % der jährlichen Mieteinnahmen von öffentlichen Mietern stammen, die Cashflow-Stabilität und Visibilität auch in Zukunft gewährleisten wird.



Das S&P-Rating-Update ist auf alstrias Website www.alstria.de/investoren/#rating verfügbar.



Weitere Informationen

www.alstria.de

www.beehive.work

www.green-dividend.com

www.twitter.com/alstria_REIT

www.linkedin.com/company/alstria-office-reit-ag



Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und internationaler Vorschriften, insbesondere hinsichtlich steuerlicher und die Rechnungslegung betreffende Vorschriften, können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände eintreten oder andere unvorhergesehene Vorfälle auftreten.



Der aktuelle COVID-19-Ausbruch führt zu einer erheblichen Unsicherheit auf dem Markt. Obwohl alstria die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sorgfältig geprüft hat, basieren sie auf eigenen Analysen und Schätzungen sowie auf verfügbaren öffentlichen Quellen und nicht auf aktiven Diskussionen mit den Mietern. Daher kann das aktuelle Liquiditätsrisiko der Mieter erheblich von alstrias eigener Schätzung abweichen und die tatsächlichen Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs können erheblich von den aktuellen Prognosen abweichen.



alstria übernimmt keine Verpflichtung, Überarbeitungen oder Aktualisierungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Veröffentlichungsdatum dieses Dokuments oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

