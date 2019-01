Neuvermietung von 2.100 m2 in Hamburg

08.01.19

Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN: DE000A0LD2U1) meldet einen Vermietungserfolg für die Immobilie Nagelsweg 41-45 in Hamburg. Ein Unternehmen aus der IT-Branche mietet in dem Gebäude eine Fläche von rund 2.100 Quadratmetern neu an. Gleichzeitig wurde der Vertrag mit einem bestehenden Hauptmieter über eine vermietbare Fläche von rund 4.200 Quadratmetern verlängert. Mit der neuen Vermietungsstruktur generiert das Gebäude jährliche Mieterträge von ca. EUR 1,0 Mio. bei einer Mietvertragslaufzeit von zehn Jahren.



Vermittelnd tätig für den neuen Mietvertrag war die BNP Paribas Real Estate GmbH.

