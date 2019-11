Pressemitteilung BoxID: 774100 (alstria office REIT-AG)

Neun Monate 2019 - Vermietungsvolumen auf Rekordniveau



Umsatz von EUR 140,4 Mio. und operatives Ergebnis (FFO) von EUR 84,2 Mio.

EPRA-NAV je Aktie stieg um 7,9% auf EUR 16,33

Nettoverschuldungsgrad von 29,0% und REIT-Eigenkapitalquote von 69,1%

Flächenbereinigtes Mietwachstum von 6,4%





Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN: DE000A0LD2U1) berichtet über einen erfolgreichen Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten 2019.



Umsatz und FFO entwickelten sich plangemäß

In den ersten neun Monaten 2019 lag alstrias Umsatz bei EUR 140,4 Mio. und entwickelte sich damit im Rahmen der Erwartungen. Der Rückgang um 3,1% gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum ist auf Immobilienverkäufe in den Randlagen der alstria-Kernmärkte zurückzuführen. Das operative Ergebnis (FFO=Funds from Operations) belief sich im gleichen Zeitraum auf EUR 84,2 Mio., was einer operativen Marge von 60,0% (GJ 2018: 59,4%) entspricht. alstrias konsolidiertes Nettoergebnis lag per 30. September 2019 bei EUR 302,7 Mio. und vergleicht sich mit EUR 94,5 Mio. aus dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der starke Anstieg des Nettogewinns ist im Wesentlichen auf das Bewertungsergebnis des Immobilienportfolios in Höhe von EUR 199,3 Mio. im Rahmen der Halbjahresneubewertung zurückzuführen.



Nettoverschuldungsgrad von 29,0%, EPRA-NAV je Aktie bei EUR 16,33

In den ersten drei Quartalen 2019 verzeichnete alstrias Eigenkapital einen Zuwachs um 7,9% auf EUR 2.896 Mio. Der Anstieg um EUR 212 Mio. gegenüber dem 31. Dezember 2018 resultiert aus dem Jahresüberschuss der ersten neun Monate 2019 und reflektiert die Dividendenzahlung im zweiten Quartal 2019 in Höhe von EUR 92,2 Mio. (EUR 0,52 je Aktie). Der EPRA-NAV je Aktie verbesserte sich entsprechend und lag zum 30. September 2019 bei EUR 16,33. Die REIT-Eigenkapitalquote von 69,1% und der Netto-Verschuldungsgrad von 29,0% belegen alstrias hohe Bilanzqualität.



Im dritten Quartal 2019 begab alstria eine Euro-Anleihe im Nominalwert von EUR 400 Mio. mit einem Kupon von 0,5%, die der Refinanzierung der in den Jahren 2020 und 2021 fälligen Verbindlichkeiten des Unternehmens dient. Die Ablösung der fälligen Verbindlichkeiten hat die Schuldenstruktur weiter verbessert und wird alstrias Fremdkapitalkosten zukünftig um mehr als EUR 5 Mio. pro Jahr senken.



Rekord-Vermietungsleistung generiert zukünftige Mieteinnahmen von EUR 224,8 Mio.

Aufgrund der starken Nachfrage nach modernen und effizienten Büroflächen in Deutschland hat alstria in den ersten neun Monaten 2019 neue Mietverträge über eine Mietfläche von 123.100 qm sowie Mietvertragsverlängerungen von rund 81.300 qm abgeschlossen. Zum 30. September 2019 lag die EPRA-Leerstandsquote bei 7,4% und verbesserte sich gegenüber dem 31. Dezember 2018 um 230 Basispunkte. Die in den ersten neun Monaten 2019 neu abgeschlossenen Mietverträge spiegeln einen zusätzlichen jährlichen Mietertrag von EUR 12,2 Mio. wider, was einem flächenbereinigten Mietanstieg von 6,4% entspricht. Das aus den neuen und verlängerten Mietverträgen der ersten neun Monate 2019 resultierende Volumen zukünftiger Mieterträge liegt bei EUR 224,8 Mio.



Portfoliowert im 3. Quartal 2019 stabil bei EUR 4,2 Mrd.

Der Wert des alstria Immobilienportfolios betrug zum 30. September 2019 EUR 4,2 Mrd. (EUR 4,0 Mrd. zum 31. Dezember 2018). Die Bewertungsrendite (vertragliche Miete/Marktwert) war mit 4,9% gegenüber dem 31. Dezember 2018 stabil. Zum Bilanzstichtag besaß alstria 117 Bürogebäude (Durchschnittsgröße: 13.100 qm, Durchschnittswert: EUR 35,5 Mio., Durchschnittswert pro qm: EUR 2.723), die sich in den wichtigsten deutschen Büromärkten befinden.



Verkauf von Immobilien in den Randlagen – Akquisitionen in zentralen Lagen

Im dritten Quartal 2019 setzte alstria die weitere Konzentration des Portfolios auf die deutschen Büro-Kernmärkte fort und verkaufte ein Gebäude in Kaiserslautern. In den ersten neun Monaten des Jahres verkaufte die Gesellschaft insgesamt vier Immobilien im Gesamtwert von EUR 120,2 Mio. (Jahresmiete: EUR 6,8 Mio.) und erzielte einen Buchgewinn von 16,1% (EUR 19,4 Mio.). Zusätzlich zum laufenden Entwicklungsprogramm hat alstria das Portfolio mit dem Erwerb von vier Objekten im Volumen von EUR 45,9 Mio. an den Standorten Berlin und Düsseldorf weiter gestärkt. Diese Gebäude bieten ein deutliches Mietsteigerungspotenzial (Jahresmiete von EUR 1,5 Mio., Marktmiete EUR 2,4 Mio.).



Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2019

Auf Basis der Ergebnisse der ersten neun Monate bestätigt alstria die Prognose für das Geschäftsjahr 2019. Es wird ein Umsatz von EUR 190 Mio. und ein FFO von EUR 112 Mio. erwartet.



Nachhaltigkeitsbericht 2018 / 2019 veröffentlicht

alstria hat den 10. Nachhaltigkeitsbericht für das Finanzjahr 2018 veröffentlicht. Anlässlich dieses Jubiläums aktualisierte das Unternehmen das Erscheinungsbild des Berichts und hat ein ausschließlich digitales Produkt herausgebracht. Der Bericht wurde nach GRI-Standards sowie EPRA immobilienspezifischen Richtlinien erstellt und hat für alle Umwelt- und Sozialkennzahlen eine unabhängige Prüfung erhalten. Damit unterstreicht alstria wiederholt Engagement für mehr Transparenz.



Die wichtigsten Entwicklungen bei der Dekarbonisierung des Immobilienportfolios im Jahr 2018:





100% erneuerbare Stromversorgung für die alstria-eigenen Büros und Allgemeinflächen aller Mehrmieter-Gebäude (RE100-Ziel erreicht)



88% der von alstria bezogenen Brennstoffe für die Beheizung der Gebäude wurden CO2-kompensiert



alstria hat 2018 im Vergleich zum Basisjahr 2013 zwanzigmal mehr CO2-Emissionen vermieden





Darüber hinaus hat alstria den Rollout von Smart-Metern im gesamten Portfolio nahezu abgeschlossen und strebt in den nächsten Jahren an, den Rollout auf die Mieterbereiche auszuweiten. Diese Entwicklung kann Ineffizienzen im Betrieb von Gebäuden aufdecken und den Mietern helfen, den Komfort und die Effizienz zu erhöhen. Außerdem hat alstria verschiedene Pilotprojekte zu den Themen Ladeinfrastruktur von Elektrofahrzeugen und Energieflexibilität begonnen.



Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und internationaler Vorschriften, insbesondere hinsichtlich steuerlicher und die Rechnungslegung betreffende Vorschriften, können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände eintreten oder andere unvorhergesehene Vorfälle auftreten.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (