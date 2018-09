Farbenfroh durch die kalte Jahreszeit

21.09.18

Wenn es draußen stürmt und plästert, ist es drinnen warm und behaglich. Richtig gemütlich wird’s mit Naturstoffen aus Merino und Schurwolle - und einem (oder zwei, oder drei, oder …) edlen Stückchen Schokolade. Stubenhocken erlaubt!



Merinowolle für behagliche Stunden

Frech, individuell und mit den Farben am Puls der Zeit. So präsentieren sich die wunderschönen Kissen von Steiner 1888. Keine Naturwolle zeigt Farbtöne so leuchtend! 40 x 40 cm, 100 % Merinowolle

>> Mehr Infos, 108 Euro



Das macht warm ums Herz

Die Schokolade mit dem edlen Kern: Der feine Brand aus der Wurzel des gelben Enzians ist in Galtür eine ganz seltene Kostbarkeit. Jährlich entscheidet das Los, welche Familien die rare Pflanze zu Edelbrand verarbeiten dürfen.

>> Mehr Infos, 4,60 Euro



Kalte Füße? Fehlanzeige!

Filz zählt zu den ältesten Textilien der Welt, ist atmungsaktiv, anpassungsfähig und elastisch. Die Walkfilzpantoffeln der Familie Zacher sind aus 100 % reiner Schurwolle und kommen völlig ohne Nähte aus, denn Laufsohle und Oberteil werden fest miteinander verfilzt.

>> Mehr Infos, ab 59 Euro

