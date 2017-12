Mit großen Schritten ins Jubiläumsjahr 2018: AlmaWin feiert 25-jähriges Bestehen

Ökologie, Hautverträglichkeit und beste Qualität bei einem guten Preis-Leistungsverhältnis – dafür stehen AlmaWin und seine Produkte seit 1983. Im kommenden Jahr feiert der Reinigungsmittelhersteller sein 25-jähriges Bestehen. Der anhaltende Erfolg ist insbesondere das Ergebnis der konsequent nachhaltigen Linie – bei den Produkten, den Verpackungen, der Unternehmensführung. Die Schwerpunkte, die sich 25 Jahre lang bewährt haben, sind heute aktuell wie nie. So soll auch im Jubiläumsjahr 2018 verstärkt das Thema Recycling im Fokus stehen.



AlmaWin schaut auf 25 Jahre nachhaltiges Schaffen zurück. Von der Auswahl der natürlichen Inhaltsstoffe, über die Herstellung bis hin zur Verpackung – alles läuft nach strengen ökologischen Kriterien ab. Gleichzeitig setzt das Unternehmen auf höchste Qualität: Alle Produkte machen zuverlässig sauber und reinigen bei bester Waschkraft sehr effektiv. Ein Anspruch, der aufgeht und ankommt: Allergiker, hautsensible Menschen und Familien mit Kindern schätzen die Waschmittel und Reiniger ebenso wie gesundheits- und umweltbewusste Verbraucher. AlmaWin-Produkte sind heute in über 35 Ländern erhältlich.



Bereits in den 1980er-Jahren hatte sich Rudolf Bund, Geschäftsführer und Gründer von AlmaWin, mit der Frage beschäftigt, wie man Wasch- und Reinigungsmittel ökologischer machen kann und leistete so wichtige Pionierarbeit: „Damals kam auch das Problembewusstsein hinsichtlich Allergien auf.



Wir wollten Produkte herstellen, die für Mensch und Natur besser verträglich sind … was uns auch gelungen ist und uns bis heute gelingt.“ Die Zertifizierung mit der Umweltnorm ISO 14001:2015 im Juli 2017 für die Bereiche Entwicklung, Herstellung und Vertrieb ist die jüngste Auszeichnung und die Folge von jahrelangem Einsatz um Ökologie im Unternehmen. Auch künftig will die AlmaWin Reinigungskonzentrate GmbH diesen Leitgedanken fortführen.



„Wir haben vor 25 Jahren einen Weg eingeschlagen, der richtig war und den wir weitergehen wollen. Unsere Grundwerte bleiben die gleichen, wenn wir uns auch ständig weiterentwickeln“, so Rudolf Bund.

















Almawin Reinigungskonzentrate GmbH

Seit 25 Jahren steht AlmaWin für hochwertige ökologische und hautmilde Wasch-, Spül- und Reinigungsprodukte. Das gesamte Sortiment überzeugt durch Qualität, Hautfreundlichkeit, Wirksamkeit und Umweltschonung. Mit Know-how, Innovationsgeist und Entwicklungskompetenz gelingt es dem schwäbischen Unternehmen, immer wieder neue ökologisch ausgereifte Produkte zu entwickeln.



Schon bei der Rohstoffauswahl achtet AlmaWin auf den ökologischen Aspekt in Qualität, Abbaubarkeit und Ressourcenschonung. AlmaWin verzichtet konsequent auf Füllstoffe, Phosphate, Chlor, optische Aufheller, erdölbasierte Rohstoffe sowie synthetische Farb-, Duft und Konservierungsstoffe. Gentechnik und Tierversuche sind tabu.



Das Unternehmen wurde bereits zum dritten Mal mit dem GREEN BRANDS Siegel für Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

