Tierischer Geburtstag im Allwetterzoo: Gorilla-Mädchen Makeba wird ein Jahr alt

Am 7. Dezember vor einem Jahr, also einen Tag nach Nikolaus, brachte Gorillaweibchen Changa Maidi überraschend und sehr zur Freude des Allwetterzoo ein Gorilla-Mädchen zur Welt. Schnell wurde die Kleine zum Star in der Gorilla-Gruppe. In einem Jahr hat sie sich gut entwickelt und spielt am liebsten mit ihren Brüdern, dem 10-jährigen Thabo und dem 4-jährigen Demba sowie mit Halbschwester Jamila, die ebenfalls 4 Jahre alt ist. Für kleine Auszeiten zwischendurch kuschelt sie aber immer noch gerne in den Armen von Mama Changa Maidi.



Die Gorilla-Gruppe in Münster besteht aus sieben Tieren, die von Familienoberhaupt und Silberrücken N’Kwango geführt wird. Zusammen mit den Rotscheitel-Mangaben leben sie in einer tierischen WG. Makeba und ihre Mitbewohner sind in den kalten Wintermonaten gut im Menschenaffenhaus zu sehen und können auch wahlweise den gemütlich eingerichteten Wintergarten nutzen. Ihre Nachbarn sind die quirligen Kattas und die Schwarzweißen Varis.



Wer noch nach einem ganz besonderem Weihnachtsgeschenk sucht, kann die Patenschaft für Makeba verschenken. Tierpatenschaften im Allwetterzoo können Privatpersonen und Firmen übernehmen. Mit einer Tierpatenschaft im Allwetterzoo Münster unterstützt man den Zoo und sein Lieblingstier auf eine besondere Weise. Sie gelten immer für ein Jahr, der Zoo freut sich aber über jede Verlängerung.



Weitere Informationen finden Sie unter www.allwetterzoo.de

