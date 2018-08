Nachts im Zoo - Tiere, Lichter, Zauber heißt es am 25. August und 8. September wieder im Allwetterzoo Münster!

Am Samstag, 25. August und Samstag, 8. September findet wieder von 19:30 bis 23:30 Uhr die beliebte Abendveranstaltung „Nachts im Zoo“ im Allwetterzoo Münster statt. Nur zweimal im Jahr gibt es die Möglichkeit im Rahmen dieser besonderen Veranstaltung den Zoo und seine Bewohner in der Abenddämmerung und später in der Dunkelheit zu erleben. Illuminierte Wege und Tieranlagen sowie ein tierisches und künstlerisches Sonderprogramm sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre…



Die nächtlichen Zoobesucher verbringen einen entspannten Abend in tierischer Umgebung und können dabei auch noch einiges über das Leben im Zoo erfahren. So gibt es beispielsweise einen Blick hinter die Kulissen bei den Elefanten und im Zoo-Aquarium erfährt man einiges über die Futtertiere, Transport von Zootieren. Im Robbenhaven gibt es um 20 Uhr eine abendliche Fütterung von Robbenbaby Nova. Und auch in der Arena des Pferdemuseums findet wieder ein spektakuläres Showprogramm statt. Unter dem Motto „Die Nacht der Pferde“ präsentieren sich in 15 Showblocks acht Pferderassen, darunter feurige Spanische Hengste (PRE) und Menorqiner, edle Friesenhengste, seltene Aegidienberger und putzige Minishettys. Im Zoo verteilt treten unterschiedliche Künstler auf. Darunter gibt es beliebte Acts wie den Zauberer und natürlich auch einige neue Highlights, wie zum Beispiel eine Laser-Show, die durch eine neue Dimension visueller Performance überrascht. Die außergewöhnliche Kombination von Leucht-Jonglage und 3D-Laser-Projektion fasziniert die Besucher nachhaltig. Zusätzlich gibt es eine interaktive Darbietung bestehend aus anspruchsvoller Jonglage, viel Humor und einem spektakulären Finale auf einem 3-Meter hohen Einrad. Zahlreiche Walk-Acts und Stelzenläufer flanieren durch den Zoo und unterhalten die Gäste. Dabei hervorzuheben ist eine achtköpfige holländische Artistengruppe, die ein wenig Zirkusflair in den Zoo bringt. Ein besonderes Highlight am Schluss ist auch in diesem Jahr die Feuershow, die mit zusätzlichen Special-Effects den Funken überspringen lässt.



Auch für die kleinen Zoobesucher gibt es wieder Extraprogrammpunkte wie Blätterangeln im Giraffenhaus und die Präsentation des Zoo-Fuhrparks.



Neu in diesem Jahr sind ebenfalls die Sonderausstellungen „Spinnen hautnah“ und „Die Rückkehr der Wölfe“.



Der Vorverkauf für Nachts im Zoo hat bereits begonnen. Tickets gibt es an der Zookasse, täglich ab 9 Uhr, sowie im StadtwerkeCityShop in der Salzstraße, Stadtwerke Service-Zentrum mobilé, Berliner Platz 22 und im Allwetterzoo-Online-Shop: http://www.allwetterzoo.de/de/tickets/preise/.



Die Karten kosten 18,90 Euro für Erwachsene und 10,90 Euro für Kinder (3-17 Jahre).



Gut zu wissen: Das Parken auf dem Zooparkplatz ist an beiden Abenden kostenfrei. Wir empfehlen die klimaneutrale Anfahrt mit dem Fahrrad sowie dem ÖPNV. Die Buslinie 14 der Stadtwerke Münster fährt direkt zum Allwetterzoo. Für die Rückfahrt wurden vier Sonderfahrten (22:08, 22:38, 23:08 und 23:38 Uhr) an beiden Abenden vom Zoo zum Hauptbahnhof organisiert.



Das Programm fügen wir bei und kann auf unserer Homepage heruntergeladen werden. Ebenfalls werden Programm-Flyer inklusive Lageplan an beiden Abenden an die Besucher kostenfrei verteilt.

