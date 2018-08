alltours Sommer 2019 ab sofort buchbar

alltours Kunden können schon jetzt mit der Planung ihres Sommerurlaubs 2019 beginnen. Über alle Zielgebiete hinweg sind bei alltours bereits mehr als 1.500 Hotels buchbar. Die meisten befinden sich in Griechenland, Spanien, der Türkei und in Fernreisezielen wie Kuba oder Thailand. Täglich kommen viele weitere Hotels hinzu. Der Veranstalter rechnet damit, dass zum Ende des Monats das Gesamtprogramm freigeschaltet sein wird.



„Viele Stammkunden nutzen die frühe Buchungsmöglichkeit, um von den besonders günstigen Flugpreisen und den hohen Frühbucher-Hotelermäßigungen zu profitieren“, so Markus Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung der alltours flugreisen gmbh. Mallorca hin und zurück für 59 Euro ist nur ein Beispiel, das von einigen Airlines angeboten wird.



Bei alltours sind aktuell für den Sommer 2019 über 1.500 Hotels in allen Reisezielen buchbar. Vor allem in Griechenland, Spanien, der Türkei und auf der Fernstrecke ist die Auswahl jetzt schon groß. Zahlreiche weitere Hotels kommen täglich dazu. Bis Ende August soll das gesamte Programm zur Verfügung stehen. Darunter auch die 34 alltours eigenen allsun Hotels auf Mallorca, den Kanaren und Kreta.

alltours flugreisen GmbH

alltours ist seit über 40 Jahren auf Wachstumskurs. Mit fast 1,7 Millionen Gästen in 2016/2017 zählt das Unternehmen zu den fünf größten Reiseanbietern Deutschlands. Zur alltours Gruppe gehören die Veranstalter alltours flugreisen, alltours-x und byebye, die alltours Reiseportal GmbH, die alltours Reisecenter GmbH, die Hotelkette allsun sowie die Incoming-Agentur Viajes allsun.

