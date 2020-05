Pressemitteilung BoxID: 799550 (alltours flugreisen GmbH)

Winterreisen bei alltours ab sofort buchbar

Erweitertes Urlaubsprogramm mit 12.500 Hotels weltweit

Dynamisch paketierte Reisen mit einem begrenzten Hotelangebot sind bei den beiden Veranstaltern alltours und byebye schon seit Februar buchbar. Nun steht auch das umfangreiche klassische alltours Urlaubsprogramm für den Winter 2020/2021 zur Verfügung. Weltweit gibt es rund 12.500 Hotels aus dem Pauschalreiseangebot und dem Programm mit individueller Anreise zur Auswahl.



alltours bietet Fernreisen nach Asien und in die Karibik, Badeurlaub auf den Kanaren, in den Ländern rund um das Mittelmeer, in der Türkei und Ägypten ebenso an wie Skiurlaub in den europäischen Mittelgebirgen und Alpen oder Wellnessurlaub an Nord- und Ostsee. „In diesem Jahr haben wir unser Winterprogramm besonders früh buchbar gemacht, um unseren Kunden in der jetzigen Situation eine Urlaubsalternative zu bieten“, so alltours Inhaber Willi Verhuven. Buchbar sind viele von alltours exklusiv angebotene Hotels und die beliebten allsun Hotels auf Mallorca und den Kanarischen Inseln.

