FOCUS-BUSINESS Wachstumschampions 2018

Der ökologische Online-Fachhändler allnatura mit Sitz in Heubach (Baden-Württemberg) wurde vom Nachrichtenmagazin FOCUS in Kooperation mit STATISTA zum dritten Mal in Folge als "Wachstumschampion" ausgezeichnet. Aus mehr als 1,9 Millionen Handelsregistereinträgen wurden rund 12.000 Unternehmen mit überdurchschnittlich hohen Wachstumsraten herausgefiltert.



Berücksichtigung bei der Erhebung "Wachstumschampion 2018" fanden sowohl Firmen im Privatbesitz als auch börsennotierte Unternehmen. Die Unternehmen müssen eigenständig sein, ihren Hauptsitz in Deutschland haben und im Jahr 2013 einen Umsatz von mindestens 100.000 Euro sowie im Jahr 2016 mindestens einen Umsatz von 1,8 Millionen Euro vorweisen. Der Spezialist mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich "natürlich schlafen und wohnen" gehört damit zu den 500 am schnellsten wachsenden Unternehmen in Deutschland zwischen 2013 und 2016. Im Bereich "Einzelhandel (inklusive Versandhandel und E-Commerce)" belegt allnatura Platz 53.



Felix Olle, Junior-Geschäftsführer des konsequent ökologischen Online-Fachhändlers allnatura, sagt über das erfreuliche Abschneiden: "Wir freuen uns über die erneute Auszeichnung zum Wachstumschampion und dass wir damit zu den Top Unternehmen Deutschlands zählen. Unseren Platz zum Vorjahr haben wir wieder einmal verbessert. Daher will ich mich für das enorme Engagement unserer Mitarbeiter und Partner herzlich bedanken. Die Bestätigung „Wachstumschampion“ zeigt, dass wir als ökologischer Online-Shop und Wegweiser zum gesunden Schlaf und optimalen Wohnklima die richtige Vision haben.“ Die vollständige Liste aller Wachstumschampions 2018 können Sie im aktuellen FOCUS-BUSINESS nachlesen. Das 154-seitige Sonderheft ist seit dem 28. Oktober 2017 (Ausgabe Nr. 3: Nov. / Dez. 2017) erhältlich.

