Die Allianz pro Schiene hat eine neue Führung. Die Mitgliederversammlung wählte am Donnerstag den Vorstand neu und bestimmte Martin Burkert zum Vorsitzenden des gemeinnützigen Verkehrsbündnisses. Der stellvertretende Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wird dieses Amt wie seine Vorgänger ehrenamtlich ausüben. „Für den Schienensektor kommt es weniger als ein Jahr vor der Bundestagswahl mehr denn je darauf an, gegenüber der Politik geschlossen aufzutreten“, sagte Burkert nach der Wahl. „Für uns ist klar: Die Schiene ist das Rückgrat einer klimagerechten Politik und braucht Vorfahrt im Wettbewerb mit anderen Verkehrsträgern. Ich freue mich daher sehr auf meine Arbeit in der Allianz pro Schiene, die wie keine zweite Institution für die Bündelung der politischen Kräfte im Schienensektor steht“, so Burkert.



Umweltschützer Richard Mergner vom BUND als Vize bestätigt



Als stellvertretenden Vorsitzenden bestätigten die Mitglieder Richard Mergner, Landesvorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern und langjähriger verkehrspolitischer Sprecher des Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Bereits von den Fördermitgliedern im Oktober zum Förderkreissprecher und damit zum Stellvertretenden Vorsitzenden der Allianz pro Schiene gewählt worden ist der Leiter von Siemens Mobility Deutschland, Manfred Fuhg.



Die breite Aufstellung der Schienenallianz spiegelt sich auch im Vorstand wider, dem Repräsentanten unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen angehören. Die Wissenschaft vertreten Prof. Markus Hecht, Leiter des Fachgebiets Schienenfahrzeuge an der TU Berlin, Prof. Klaus-Martin Melzer von der TH Wildau und Prof. Frank Lademann von der TH Mittelhessen. Die Kundenperspektive bringt Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn, ein. Erneut wählten die Mitglieder zudem Thomas Mainka, Präsident des Verbands Deutscher Eisenbahn-Ingenieure, und Wilfried Messner, Vorsitzender Berufsverband Führungskräfte Deutscher Bahnen, in den Vorstand. Diesen komplettieren als weitere Unternehmensvertreter Berit Börke, CEO PARTNER FOR PIONEERS, und Hans Leister, Inhaber der Zukunftswerkstatt Schienenverkehr.



Der frisch gewählte Vorstand ist für zwei Jahre im Amt.

