Personaloffensive geht trotz Corona-Krise weiter

Auch in der Corona-Krise setzt die Alliance4Jobs mit ihren Auftraggebern ihre große Personaloffensive fort.



Vorstellungsgespräche werden virtuell geführt. Recruiting-Events finden in digitalen Formaten statt. Die Berufsausbildung wird ebenfalls über virtuelle Lernformate sichergestellt.



"Alliance4Jobs hat in einem enormen Kraftakt ihre Personalgewinnung innerhalb weniger Tage an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst", erklärt Geschäftsführer Dr. Werner Kiel. "Alliance4Jobs und unsere Auftraggeber stellen weiter ein! Unsere Offensive geht weiter: Auch in diesen Zeiten vermitteln wir sichere Jobs. Heute kann niemand genau absehen, wie sich die Corona-Krise in Deutschland wirtschaftlich auswirken wird. Aber klar ist: Unsere Mandanten brauchen die neuen Kolleginnen und Kollegen für eine starke Wirtschaftsposition."

