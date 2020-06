Pressemitteilung BoxID: 802067 (Alliance4Jobs)

Konsequentes Handeln für Mitarbeiter und Partner

Die Gesundheit der Mitarbeiter und deren Familien sowie aller Geschäftspartner steht bei Alliance4Jobs an oberster Stelle. Zu jeder Zeit, und ganz besonders in der aktuellen Situation, in der das Coronavirus unser gesamtes Leben auf den Kopf stellt.



Als Teil der Gesellschaft sieht sich Alliance4Jobs dabei auch in der Verantwortung alles zu tun, um mit ihren Möglichkeiten die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Die von führenden Instituten für Gesundheitsschutz empfohlenen und von Seiten des Bundes und der Länder getroffenen Vorsorgemaßnahmen zur Minimierung des Ansteckungsrisikos hält Alliance4Jobs in diesem Zusammenhang für richtig und absolut notwendig.



Gerne möchte Alliance4Jobs Sie in diesem Zuge informieren, dass ein Großteil der Mitarbeiter bereits im Home-Office arbeitet und dass interne und externe Besprechungen ausschließlich per Telefon- oder Videokonferenz abgehalten werden. Als einer der Innovationsführer der Personalberatung besitzt Alliance4Jobs eine hervorragende Infrastruktur, um von jedem Ort mit allen Kontaktpersonen kommunizieren zu können. Alliance4Jobs ist für Sie da!



Im Rahmen der konsequenten Digitalisierung der Prozesse hat Alliance4Jobs den papierlosen Rechnungsprozess, der derzeit wichtiger denn je ist, bereits fest verankert.



Trotz der Verunsicherungen sieht Alliance4Jobs keine Auswirkungen auf ihr sehr robustes Geschäftsmodell. Mit der Ausrichtung auf den Executive Search Bereich ist Alliance4Jobs aktuell und künftig sehr gut aufgestellt. Die im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2019 erreichten Bestmarken sind auch in diesem Jahr Ansporn genug, auch in 2020 auf Basis der klaren Fokussierung und exzellenten Ertragslage weiter kontinuierlich wachsen und ihre Partner und Gesellschafter mit nachhaltigen Erfolgen begeistern können.

