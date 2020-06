Pressemitteilung BoxID: 803416 (Alliance4Jobs)

BLACK LIVES MATTER

Die USA und viele Länder auf der ganzen Welt sind nach wie vor wegen der unnachgiebigen, ungesetzlichen und unkontrollierten Gewalt gegen farbige Menschen zerrissen, und dieses kritische Thema hat unsere unmittelbare Aufmerksamkeit.



Die jüngsten sinnlosen Morde an George Floyd in Minnesota, Breonna Taylor in Kentucky und Ahmaud Arbery in Georgia werfen ein weiteres Licht auf die grausamen Kräfte innerhalb unserer Gesellschaft, die dem Leben farbiger Menschen wenig Wert beimessen.



Als internationales Beratungsunternehmen für Führungskräfte und Talente erklären wir uns mit Menschen unterschiedlicher Herkunft solidarisch, um alle Formen von Rassismus, Voreingenommenheit und Vorurteilen zu bekämpfen.



Wir verstehen auch, dass das heute mehr denn je nicht ausreicht.



Wir verpflichten uns, diesen kritischen Dialog - intern und extern - einzuleiten, da Fragen der rassischen und wirtschaftlichen Ungleichheit angegangen werden müssen, insbesondere während dieser COVID-19-Krise, die die Disparität innerhalb unserer Gesellschaft deutlich macht. Gemeinsam werden wir unser Verständnis ihrer Ursprünge und Erscheinungsformen vertiefen und einen handlungsorientierten Ansatz entwickeln, um die Voraussetzungen für einen offenen Dialog, systemische Veränderungen und Heilung zu schaffen.



Wir wissen, dass dies nur ein Anfang ist. Aber ein Anfang, der zu Maßnahmen für einen dauerhaften Wandel führen wird.



In Verbundenheit,

Dr. Werner Kiel, Managing Director

