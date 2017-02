Akkreditierungsstart für die ADAC TCR Germany 2017 - Medientag am 11. April in Oschersleben Save the Date: Medientag mit Pressekonferenz vor Saisonbeginn am 11. April in Oschersleben / Akkreditierungsstart für ADAC TCR Germany, ADAC GT Masters und ADAC Formel 4

Medienvertreter können ab sofort permanente und Einzel-Akkreditierungen für die ADAC TCR Germany-Saison 2017 sowie das ADAC GT Masters und die ADAC Formel 4 beantragen. Dies ist ausschließlich online unter www.adac-motorsport.de/akkreditierung möglich. Über die Online-Akkreditierung können Medienvertreter aus den Bereichen Print, Online und Hörfunk sowie Fotografen Akkreditierungsanfragen stellen, dort sind auch die detaillierten Akkreditierungsrichtlinien hinterlegt. Die notwendigen Unterlagen für eine Saisonakkreditierung müssen bis spätestens zum 31. März eingereicht werden. Für den Medientag von ADAC GT Masters, ADAC Formel 4 und ADAC TCR Germany ist eine separate Akkreditierung erforderlich. Der Medientag mit Pressekonferenz zur Saison 2017 findet am 11. April im Rahmen des offiziellen ADAC TCR Germany-Vorsaisontest in der Motorsport Arena Oschersleben statt. Weitere Informationen zum Medientag folgen in Kürze. Medienvertreter, die bereits einen Akkreditierungsantrag für das ADAC GT Masters oder die ADAC Formel 4 gestellt haben, benötigen keine zusätzliche Akkreditierung für die ADAC TCR Germany.



Einzel-Akkreditierungen für den Medientag (11. April) und den Saisonstart in Oschersleben (28.-30. April), die Veranstaltungen am Red Bull Ring (9.-11. Juni), in Zandvoort (21. - 23. Juli) auf dem Nürburgring (4.-6. August) und auf dem Sachsenring (15.-17. September) können ebenso ab sofort beantragt werden. Die Fristen für Einzel-Akkreditierungen von allen Veranstaltungen sind in der unten stehenden Übersicht aufgeführt.

Einzel-Akkreditierungen für das Saisonfinale in Hockenheim (22.-24. September) starten zu einem späteren Zeitpunkt. Für eine Einzel-Akkreditierung für das Rennwochenende in der Motorsport Arena Oschersleben im Rahmen der TCR International Series (07. - 09. Juli) wenden Sie sich bitte an die Motorsport Arena Oschersleben, Marcel Orban (presse@motorsportarena.com)

