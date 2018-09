Tag der offenen Tür im Germanenland am Alfsee

07.09.18

Am Sonntag, den 23. September 2018, lädt der Alfsee Ferien- und Erlebnispark zu einem Tag der offenen Tür ein. Grund ist das neu errichtete Germanenland am Alfsee. Die offizielle Einweihung wird erst am 05. April 2019 stattfinden. Aber aufgrund von vermehrter Nachfrage hat sich Geschäftsführer Anton Harms dazu entschlossenen bereits in diesem Jahr alle Interessierten einzuladen. Von 10:00 bis 18:00 Uhr sind die Tore des Germanenlandes geöffnet. Der Eintritt ist kostenfrei. Zu entdecken gibt es den großen Abenteuerspielplatz mit Lagune, Labyrinth, Orakel und vielem mehr. In den sagenumwobenen Dörfern können drei Häuser aus den verschiedenen Kategorien besichtigt werden. Weiterhin können sich die Gäste im neuen Veranstaltungshaus mit Speis und Trank versorgen lassen.

Zudem begrüßt Elena Jungmann alle interessierten Gäste im Alfen Saunaland. Frau Jungmann leitet seit August den Kosmetik & Massagebereich und stellt an dem Sonntag ihr neues Verwöhnprogramm vor.





