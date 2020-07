Pressemitteilung BoxID: 805826 (Alex Lake Zürich)

Weißt Du, wieviel Sternlein stehen?

Gäste des Alex Lake Zürich übernachten bis Oktober unter freiem Sternenhimmel - das Lifestylehotel ist Teil der "Million Stars Hotel"-Kampagne von Schweiz Tourismus

50 Hotels – ein Ziel: an außergewöhnlichen Orten in der Schweiz zu übernachten. Getreu dem Motto „The Sky is the limit“ startet heute die „Million Stars Hotel“-Kampagne von Schweiz Tourismus, an der auch das Alex Lake Zürich teilnimmt. Gäste des noch jungen Lifestylehotels übernachten unter freiem Himmel auf der Terrasse der Penthouse Suiten und haben so nicht nur einen direkten Blick auf den sommerlichen Sternenhimmel, sondern auch einen ungestörten Panoramablick über den Zürichsee bis auf die Glarner Alpen oder die Skyline von Zürich.



Wer genau hinschaut, erkennt neben bekannten Sternbildern wie großer Wagen, kleiner Bär und Orion auch die Planeten Venus, Mars, Jupiter und Saturn, die im nächtlichen Sternenhimmel funkeln. Buchbar ist die Nacht unter dem Sternenzelt für zirka 750 Euro (799 Schweizer Franken) auf der Terrasse der Penthouse Suite inklusive Frühstück unter www.myswitzerland.com/de-ch/. Und wenn es in den lauen Sommernächten beginnt, Sternschnuppen zu regnen, dann Augen zu und schnell etwas wünschen – denn das Alex Lake Zürich ist ein Ort, an dem Träume wahr werden.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (