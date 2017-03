Beatles - Theaterabend

Das "Weiße Album" der Beatles war der Soundtrack des Jahres 1968. In einer Inszenierung von Michael Barfuß lassen Schauspielstudenten der Alanus Hochschule die vergangenen revolutionären Zeiten erneut lebendig werden. Nach ausverkauften Aufführungen an der Alanus Hochschule und der Brotfabrik Bonn in den vergangenen Jahren gibt es 2017 drei weitere Spieltermine in der Brotfabrik: Am 15., 17. und 18. März um 20 Uhr erwartet die Besucher wieder eine hochmusikalische Reise in das Jahr 1968 mit den legendären Beatlessongs. Am 21. April um 20 Uhr findet eine weitere Aufführung in der Volksbühne Köln statt.



Das "Weiße Album" der Beatles steht im Mittelpunkt dieser musiktheatralischen Zeitreise in das Jahr 1968. Hier spiegelte und brach sich die Stimmung dieses Jahres wie in einem Kaleidoskop: das Aufbruchsgefühl einer ganzen Generation, die Sehnsucht nach einer anderen, besseren Gesellschaft, die Entgrenzung des Bewusstseins durch psychedelische Drogen, der Kampf gegen eine von Unterdrückung und Militarismus beherrschte Politik. Das machte das Jahr 1968 zu einer der spannendsten Zeiten des letzten Jahrhunderts, in der gerade die Musik eine bedeutende Rolle spielte. Dieser Theaterabend will die Ereignisse, Ideologien, Vorstellungen und Utopien dieses Jahres in einer Art "vergnüglicher theatraler Dialektik" auch in ihrer Wirkung auf unsere heutige Gegenwart befragen, mit Schauspiel, Video und vor allem: mit den Songs der Beatles. Es spielen Schauspielstudenten des vierten Studienjahres.



Weitere Informationen unter www.alanus.edu.Tickets unter www.brotfabrik-theater.de



ES SPIELEN



Olga Artes // Dimitrij Breuer // Lean Fargel // Cem Göktas // Thomas M. Hospes // Esra Maria Kreder // Yasmin Vanessa Münter // Jan Felix Rohde: Gitarre // Jochen Fiedler: Bass // Alex Parzhuber: Drums // Masha Shafit: Keyboards



INSZENIERUNG UND MUSIKALISCHE LEITUNG



Michael Barfuß



KOSTÜME



Hedda Ladwig



BÜHNENBILD



Daniela Hohenberger // Hedda Ladwig



SPIELTERMINE



15. März 2017 // Brotfabrik Bonn // 20 Uhr 17. März 2017 // Brotfabrik Bonn // 20 Uhr

18. März 2017 // Brotfabrik Bonn // 20 Uhr

21. April 2017 // Volksbühne Köln // 20 Uhr



EINTRITT



BROTFABRIK BONN 15,- Euro regulär // 9,- Euro ermäßigt // Kreuzstraße 16 // 53225 Bonn



VOLKSBÜHNE KÖLN 21,00,- Euro zzgl. VVK-Gebühren, Abendkasse 26,00,- Euro

Alanus Hochschule gGmbH







