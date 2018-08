Am Wochenende des Tags des offenen Denkmals im Alamannenmuseum Ellwangen: Sonderprogramm "Geschichten von Alamannen und Franken * vor 1500 Jahren und heute" zum Europäischen Kulturerbejahr 2018 unter dem Motto "Sharing Heritage" am 8. und 9.9.2018

Am zweiten Septemberwochenende mit dem Tag des offenen Denkmals am 9. September ist im Ellwanger Alamannenmuseum zwei Tage lang ein Sonderprogramm mit dem Titel "Geschichten von Alamannen und Franken * vor 1500 Jahren und heute" geboten. Das "Geschichtenwochenende" ist zugleich als Beitrag des Alamannenmuseums zum Europäischen Kulturerbejahr 2018 unter dem Motto "Sharing Heritage" gedacht. Das Programm, das jeweils um 11 Uhr startet und bis 17 Uhr geht, wurde von den Städtischen Museen Heilbronn zusammengestellt.



Im Anschluss an die Heilbronner Sonderausstellung "Sie kamen* und sie blieben / Alamannen und Franken im Südwesten / Zuwanderung damals und heute" der Städtischen Museen Heilbronn von März bis September 2017 begibt sich Jürgen Heinritz auf Wanderschaft. Er hat im Gepäck: zwei Informationstafeln und eine Auswahl von Repliken aus einem alamannischen Mädchengrab um 300 n. Chr. von Gundelsheim. In seinem "Outfit" nach dem fränkischen Reitergrab von Klepsau und den alamannischen Funden von Trossingen vom Ende des 6. Jahrhunderts erzählt er, was archäologische Objekte aus der Völkerwanderungszeit verraten.



Die "Geschichten von Alamannen und Franken" zeigen die Mobilität und die Verbindungen der Menschen in Europa vom 3. bis zum Ende des 6. Jahrhunderts. Anhand der Beigaben aus den Gräbern sowie naturwissenschaftlicher Untersuchungsergebnisse konnten wir Lebensgeschichten nachspüren, die von Frankreich bis nach Ungarn sowie von Skandinavien bis nach Italien reichen. Das Projekt zeigt den heute lebenden Alamannen und Franken ihre historischen Wurzeln und sensibilisiert für die heutigen Zuwanderungsgeschichten. Im Europäischen Kulturerbejahr 2018 startet das Projekt mit Wochenendveranstaltungen im Südwesten wie jetzt in Ellwangen, wo es auch den Heilbronner Ausstellungskatalog "Sie kamen* und sie blieben" von 2017 zu erwerben gibt.



Die Museumsbesucher sind eingeladen, selbst aktiv zu werden: "Mache ein Selfie mit unserem Alamannen!" lautet das Angebot an beiden Tagen. Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 9. September, der dieses Jahr unter dem Motto "Entdecken, was uns verbindet" steht, beginnt das Programm um 11 Uhr mit einem öffentlichen Rundgang zusammen mit der Presse. Von 11-17 Uhr ist auch die benachbarte Nikolauskapelle geöffnet. Um 15 Uhr findet eine Biographische Führung mit Jürgen Heinritz im Museum statt. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Nähere Informationen sind beim Museum unter Tel. 07961/969747 sowie im Internet unter www.alamannenmuseum-ellwangen.de erhältlich. Das Kulturprojekt ist auch auf der Internetseite des Europäischen Kulturerbejahrs 2018 unter der Adresse http://sharingheritage.de/projekte/geschichten-von-alamannen-und-franken-vor-1500-jahren-und-heute zu finden.

