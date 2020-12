Gerade in diesem Krisenjahr war der AKZENT Hotels Vorstand gefragter als je zuvor. Um die derzeit 89 AKZENT Häuser bestmöglich zu unterstützen, war der Kontakt zwischen den einzelnen Vorstandsmitgliedern so intensiv wie nie. Obwohl der Vorstand die Zeit ehrenamtlich investiert, lag das Corona- Krisenmanagement selbstverständlich allen am Herzen.



Anfang November stand dann die Wahl der AKZENT Hotels Vorstandsmitglieder an. Gemäß der Vereinssatzung findet diese alle vier Jahre statt. Mehrheitlich wurde für Mario Peschke als 1. Vorsitzenden (AKZENT Hotel Burgholz/ AKZENT Hotel Zur Post), Michael Westermeyer (AKZENT Hotel Körner Hof) als 2. Vorsitzenden und Steffen Weber (AKZENT Apartmenthotel Residenz / AKZENT Apartmenthotel Binz) als Schatzmeister abgestimmt. Zusätzlich wurde erstmalig Thomas Dauenhauer (AKZENT Hotel Franziskaner / AKZENT Hotel Am Bach) als Schriftführer gewählt.



Allesamt haben sich in der Vergangenheit als sehr engagierte Vereinsmitglieder erwiesen. So kann sich die Kooperation auch künftig auf eine kompetente Leitung und einen starken Rückhalt verlassen.

