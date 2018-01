Sturmtief "Friederike": Kölner Zoo ohne Schäden

Sturmtief „Friederike“ hat im Kölner Zoo bis auf zwei umgefallene Bäume keine Schäden angerichtet. Aufgrund der Orkanwarnung des Deutschen Wetterdienstes hatten die Verantwortlichen den Zoo an diesem Donnerstag rein vorsorglich für die Besucher geschlossen.



Dass keine ernstzunehmenden Schäden zu verzeichnen waren, bestätigt das Sicherheitskonzept des Kölner Zoos. „Wir kontrollieren unsere Bauten und Anlagen sowie unseren Baumbestand ganzjährig und mit größter Sorgfalt auf mögliche Angriffspunkte bei Sturm“, erklären die Zoovorstände Prof. Theo B. Pagel und Christopher Landsberg. Das gilt selbstverständlich auch für den Tierbestand. „Ein Teil unserer Bewohner bleibt sicherheitshalber in den Ställen. Auch das ist ein wichtiger Grund dafür, dass wir bei derartigem Sturm den Zoo schließen. Denn wir können unseren Besuchern in diesem Fall nicht alle Tiere zeigen“, so die Vorstände.



Der Zoo weist daraufhin, dass aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen zu keiner Zeit eine Gefahr für Besucher, Mitarbeiter oder Tiere des Kölner Zoos bestanden habe. Erreichen Stürme wie jetzt ,Friederike‘ mehr als 100km/h, wird der Zoo dennoch auch künftig vorsorglich für die Besucher geschlossen. „Einzelne umfallende Bäume können bei diesen Geschwindigkeiten niemals vollends ausgeschlossen werden“, so Landsberg.



Der Kölner Zoo hat ab heute wieder wie gewohnt geöffnet (9 bis 17 Uhr).

