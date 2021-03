Der Kölner Zoo steht ab Freitag, 12. März 2021, wieder Besuchern offen. Der Einlass ist auf maximal 3.300 gleichzeitige Besucher begrenzt. Es gilt das bereits im vergangenen Sommer bewährte Hygienekonzept des Zoos mit u.a. Termin-Reservierung, Wegeführung entgegen des Uhrzeigersinns, Abstandsregeln sowie Maskenpflicht*. Die Mehrzahl der Tierhäuser ist geöffnet (mit Besucherobergrenzen). Zutritte in den Zoo können bis auf weiteres nur über den Haupteingang erfolgen. Der Zoo-Nebeneingang ist geschlossen. Die Zoo-Gastronomie bietet an verschiedenen Punkten Snacks als To Go-Angebote.



Reservierungs-Ticket zur besseren Zutrittssteuerung und Kontaktverfolgung



Neben einer gültigen Eintrittskarte benötigen Besucher wie schon bei der ersten Wiederöffnung zusätzlich ein Online-Reservierungs-Ticket für den entsprechenden Besuchstag. Es ist ab morgen Nachmittag kostenlos über die Zoo-Website, www.koelnerzoo.de, zu ordern. Das Online-Reservierungs-Ticket gilt für Jahres- und Tagesticket. Der Zoo ist zudem verpflichtet, die Kontaktdaten der Besucher zu dokumentieren. Besucher geben diese direkt bei der Buchung des Online-Reservierungs-Tickets ein.



*es müssen medizinische Masken getragen werden; soweit Kinder unter 14 Jahren aufgrund der Passform keine medizinische Maske tragen können, ist ersatzweise eine Alltagsmaske zu tragen; keine Maskenpflicht für Kinder unter 4 Jahren



Weitere Detail-Informationen, u.a. mit Link zur finalen Online-Reservierung, immer aktuell auch unter www.koelnerzoo.de.

