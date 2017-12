Weinheimer Weihnachtsfest für alle

Freude, Austausch und Gemeinschaft: Dafür steht Weihnachten. Dafür steht auch die Weinheimer Weihnachtsfeier der Akademie für Vielfalt, die an Heiligabend ab 15 Uhr der Bahnhofsstraße 19 in Weinheim stattfindet.



„Jeder ist willkommen“, sagt die Initiatorin der Akademie für Vielfalt, Andrea Frankenbach, und führt weiter aus: „Es gibt so viele verschiedene Gründe, warum man an Weihnachten alleine ist: Die Rentnerin, die niemanden mehr hat; der geschiedene Papa, dessen Kinder bei der Ex-Frau sein; Studenten, die einfach mal eine Auszeit von der Familie benötigen. Für all jene ist der schönste Abend des Jahres der Schlimmste. Wir möchten, dass auch sie diesen Abend eine gute Zeit in netter Gemeinschaft verbringen können und freuen uns über jeden, der kommt.“ Das Programm ist vielfältig und reicht von einem gemeinsamen Essen über Spiele bis hin zum (Karaoke-)Singen unter dem Weihnachtsbaum.



Möglich gemacht wird das alles durch ehrenamtliche Helfer und Spenden, die es ermöglichen, das Fest für alle Beteiligten kostenlos anzubieten. Matthias Hölzl, einer der Ehrenamtlichen, meint: „Es ist schön, an Weihnachten für andere da zu sein und so die Idee von Weihnachten zu leben“.

Akademie für Vielfalt

Die Akademie für Vielfalt bietet kostenlose Kurse, Seminare, Vorträge für alle Menschen an. Initiatorin der Akademie für Vielfalt ist Andrea Frankenbach. Die Akademie hat ihren Sitz in Mannheim und Weinheim. Ziel der Akademie ist es, dass die Stärken der Menschen im Vordergrund stehen und die Besonderheiten eines jeden geschätzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter: http://akademie-der-vielfalt.org/...

