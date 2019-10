Pressemitteilung BoxID: 772561 (TUI Deutschland GmbH)

TUI Kinderfestpreis: Ab 99 Euro in den Sommerurlaub

.



• In zahlreichen Autoreisezielen reisen Kinder kostenfrei

• Ausbau Städteprogramm für Familien

• Entspannung und Wellbeing auch bei Familien ein Trend

• Hotelkonzept TUI Kids Club geht in erste Sommersaison



„Der Sommer ist Familienreisezeit. Vor allem gemeinsame Erlebnisse stehen bei Familien ganz oben auf der Urlaubswunschliste“, so Stefan Baumert, touristischer Geschäftsführer TUI Deutschland. Im Sommer 2020 bietet TUI viele Neuheiten und attraktive Frühbucherermäßigungen für Familienreisen. So startet morgen die Buchungsphase für die beliebten TUI Kinderfestpreise: Bereits für 99 Euro verreisen Kinder in den Sommerferien in Familienhotels am Mittelmeer.



Kinderfestpreise in 230 Familienhotels in elf Reisezielen

Am 24. Oktober startet TUI wieder die beliebte Kinderfestpreis-Aktion mit attraktiven Frühbucherpreisen für den Familienurlaub. Bei Buchung bis 2. Dezember reisen Kinder im Alter von zwei bis elf Jahren zum Festpreis von 99 Euro in ausgewählte Familienhotels auf den Balearen, in Bulgarien, Griechenland oder Tunesien. Auf die Kanaren, die Kapverden und nach Madeira geht es für 149 Euro und für Sommerferien in Ägypten beträgt der Festpreis 199 Euro. Insgesamt sind rund 230 Familienhotels in elf Reisezielen an der Aktion beteiligt, darunter auch die Familienhotels von TUI Blue, TUI Magic Life und TUI Kids Club. Die Kinderfestpreise gelten für ausgewählte Paket-reisen im Reisezeitraum 1. Mai bis 30. September 2020. Ob die Reise sieben, zehn oder vierzehn Tage dauert, ist dabei unerheblich – der Preis bleibt der Gleiche. Eine Woche im Viereinhalb-Sterne-Hotel TUI Kids Club Xanthe in der Türkei ist mit Flug und All Inclusive ab 521 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar. Kinder reisen zum Festpreis von 99 Euro.



Autoreisen: Kinder übernachten kostenfrei

Familien, die keine Flugreise planen, sondern ein Reiseziel in den Nachbarländern ansteuern, profitieren ebenfalls: In rund 80 Prozent der TUI-Familienhotels in Deutschland und Österreich übernachten Kinder kostenfrei im Zimmer der Eltern. Auch in anderen Autoreisezielen erhalten Kinder bis elf Jahre eine Ermäßigung von 100 Prozent auf den Übernachtungspreis, zum Beispiel in Italien, der Schweiz und den Niederlanden. TUI baut zudem das Angebot an geräumigen Familienzimmern aus: In mehr als 500 Unterkünften in Autoreisezielen sind Zimmer buchbar, die mit mehr als vier Personen belegt werden können.



TUI baut Städtereisen-Angebot für Familien aus

In den Sommermonaten entscheiden sich vor allem kulturell interessierte Familien für eine Städtereise, oftmals als Kurztrip für den Tapetenwechsel zwischendurch. TUI nimmt in den Städtezielen immer mehr familienfreundliche Unterkünfte ins Programm auf, darunter Apartments, Boardinghäuser und Hotels mit speziellen Angeboten für Familien. Rallyes, Freizeitparks oder Radtouren, aber auch Musicals und Shows, machen den Städtetrip auch für die Kleinen zu einem spannenden Erlebnis abseits des Alltags. Neu ist das Vier-Sterne-Hotel Jufa Hamburg Hafencity mit eigenem Indoor-Kinderspielplatz und modernen und geräumigen Familienzimmern. Eine Übernachtung für zwei Erwachsene und ein Kind im Familienzimmer ist ab 234 Euro inklusive Frühstück buchbar.



Reisetrend 2020: Familienwellness und Entspannungsprogramm

Wellness und Wohlbefinden sind auch abseits des Urlaubs aktuelle Gesellschafts-trends. Im Sommer 2020 wird dieser Trend auch auf den Familienurlaub übertragen: Familien- yoga, Achtsamkeitskurse und gemeinsame Momente der Entspannung stehen bei Eltern und Kindern hoch im Kurs. Die Hotels von TUI Blue For Families stellen mit dem maßgeschneiderten Wellbeing-Konzept für Eltern und Babys genau dieses Be-dürfnis in den Mittelpunkt. Für die ganz Kleinen werden Babymassage-Techniken gezeigt, die Größeren probieren sich spielerisch im Familienyoga. Familien, die auf gemeinsame Erlebnisse setzen und das Gemeinschaftsgefühl stärken wollen, finden in den TUI Blue Hotels zudem eine große Auswahl an Aktivitäten. Zum Sommer 2020 eröffnen zwei neue Hotels von TUI Blue For Families in Griechenland und Kroatien. Eine Woche im TUI Blue Side Family Resort kostet ab 701 Euro pro Person im Dop-pelzimmer. Kinder begleiten die Eltern zum Festpreis von 99 Euro.



Neue Familienhotels von TUI Kids Club

Zum Sommer 2020 geht TUI mit neuen Familienhotels an den Start. Insgesamt eröffnen fünf neue Hotels mit dem TUI Kids Club-Konzept auf den Kanaren, in Deutschland und Österreich sowie in der Türkei. Das Kinderclubkonzept richtet sich dabei an Familien, die Wert auf eine deutschsprachige Kinderbetreuung legen. An sechs Tagen die Woche werden Kinder im Alter von drei bis elf Jahren in den Hotels von geschul-tem Personal betreut. Für Teenager zwischen 12 und 17 Jahren wird ebenfalls ein eigenes Programm geboten. In der Nebensaison ist mit einem Babyspielkreis auch für die Allerkleinsten gesorgt. Damit auch kulinarisch keine Wünsche offen bleiben, bieten die TUI Kids Club-Hotels umfassende All-Inclusive-Verpflegung. TUI Kids Club löst Best Family als deutschsprachiges Kinderclubkonzept ab.



Informationen und Buchung in allen TUI Reisebüros oder unter www.tui.com

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (