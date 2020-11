.



• Bis zu 333 Euro Preisnachlass auf ausgewählte TUI-Reisen

• Aktion gilt bei Buchung vom 27. bis 30. November



TUI senkt die Preise für Urlaubsreisen: Kurzentschlossene, die im Aktionszeitraum vom 27. bis 30. November spontan ihren Urlaub bei TUI buchen, erhalten bis zu 333 Euro Preisnachlass pro Person. Das Angebot gilt in über 400 Hotels auf der Nah-, Mittel- und Fernstrecke, darunter auch beliebte Hotelmarken und -konzepte wie RIU, TUI Magic Life, TUI Blue und TUI Kids Club. Preisnachlass gibt es bei Flugreisen und Hotelaufenthalten im Reisezeitraum bis zum 30. Juni 2021 mit einem Mindestaufenthalt von drei Nächten.



TUI bietet bei den Autoreisezielen auch für die preisreduzierten volle Flexibilität: Urlauber können die gebuchten Reisen bis zum Anreisetag kostenfrei stornieren und auch die Anzahlung entfällt. Die flexiblen Unterkunftsraten gelten in rund 6.000 Hotels in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz.



Der Aktionscode BLACK333 kann sowohl bei Online-Buchungen auf www.tui.com als auch im Reisebüro eingelöst werden.



Info:

Eine Woche im TUI Magic Life Club Fuerteventura kostet inklusive Preisnachlass ab 599 Euro pro Person mit All Inclusive und Flug ab/bis Deutschland.

Eine Woche im TUI Kids Club Van der Valk Linstow kostet bei eigener Anreise inklusive Preisnachlass ab 350 Euro pro Person im Apartment.

