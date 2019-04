Pressemitteilung BoxID: 747421 (TUI Deutschland GmbH)

Sommerferien: TUI stockt Flugkapazitäten für Bulgarien auf

• Mehr Familien und junge Urlauber an bulgarischer Schwarzmeerküste

• Internationale Suneo Clubs sind angesagt



TUI hat ihr Bulgarienangebot für die Sommersaison 2019 kräftig ausgebaut und bietet mit über 500 Hotels das bislang größte TUI Portfolio aller Zeiten an der Schwarzmeerküste. Um der Nachfrage in den Sommerferien gerecht zu werden, stockt TUI bereits heute ihre Flugkapazitäten nach Bulgarien weiter auf und bietet zusätzliche Direktflüge ab Köln, Berlin-Tegel und Düsseldorf nach Burgas.



Von dem Ausbau profitieren vor allem Familien, die das attraktive Preis-Leistungsverhältnis in Bulgarien schätzen. Das breite Hotelangebot spricht sowohl preisbewusste Paare, Familien und Singles an, als auch Partyurlauber. Die beliebtesten Urlaubsregionen sind der Goldstrand im Norden und der Sonnenstrand im Süden des Landes.



Angesagt bei preisbewussten Urlaubern sind im kommenden Sommer die vier Suneo Clubs in Bulgarien:

• Vier-Sterne Suneo Club Serenity Bay in Tzarevo

• Dreieinhalb-Sterne Suneo Club Helios Beach in Obzor

• Dreieinhalb-Sterne Suneo Club Garden Nevis am Sonnenstrand

• Vier-Sterne Suneo Club Odessos am Goldstrand

Die internationalen Clubs sind gleichermaßen für Freunde, Paare und Familien geeignet. Die Drei- bis Vier-Sterne-Hotels bieten modernes Design, All-Inclusive-Verpflegung mit Live-Cooking und ein internationales Sport- und Entertainmentprogramm. Eine Woche im Suneo Club Helios Beach kostet ab 343 Euro pro Person im Doppelzimmer mit All-Inclusive und Flug ab/bis Deutschland.



Beliebt ist auch das Vier-Sterne-Hotel Best Family Riu Helios Paradise, das speziell auf die Bedürfnisse von Familien zugeschnitten ist. Es liegt in erster Strandlage am Schwarzen Meer, in ruhiger, parkähnlicher Umgebung am Rande des Sonnenstrandes. Eine Woche kostet mit Flug und All-Inclusive ab 490 Euro pro Person im Doppelzimmer. Kinder bis 13 Jahre wohnen kostenlos im Zimmer der Eltern und zahlen lediglich den Fluganteil.



Information und Buchung in allen TUI Reisebüros und unter www.tui.com/suneoclub.

