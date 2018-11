Neue airtours Kreditkarte mit umfangreichem Leistungspaket

26.11.18

· Reiserücktrittsversicherung ohne Reisepreislimit inklusive



· 24-Stunden-Concierge-Service



· Flex Garantie Plus für Hotel-Umbuchungen bis einen Tag vor Anreise



Das neue „kleine Schwarze“ für die Reise: airtours legt eine eigene Kreditkarte auf und setzt damit Maßstäbe. Die airtours Card ist deutschlandweit die einzige Kreditkarte, die eine Reiserücktrittsversicherung ohne Reisepreislimit enthält. „Mit der airtours Card bieten wir unseren Kunden einen echten Mehrwert, der über die üblichen Vorteile einer Kreditkarte hinausgeht und den deutschlandweit besten Reiseschutz enthält. Unsere Vertriebspartner erhalten damit ein zusätzliches Tool zur Kundenbindung“, sagt Steffen Boehnke, Leiter der Marke airtours. Wer spontan seine Reisepläne ändern muss, profitiert bei der airtours Card nicht nur von der inkludierten Reiserücktrittsversicherung, sondern auch von der Flex Garantie Plus für Umbuchungen oder Stornierungen von Nur-Hotel-Buchungen bis einen Tag vor Anreise.



Die airtours Card kann ab Januar 2019 für 499,90 Euro Jahresbeitrag beantragt werden. Durch die Vielzahl der inkludierten Leistungen kann sich die Jahresgebühr der airtours Card schon bei der ersten Buchung amortisieren. Die gängigen Kreditkarten sichern Reisen mit einem Wert bis zu 20.000 Euro ab. Eine adäquate Reiserücktritts-Versicherung kostet in diesem Fall um die 800 Euro. Bei höheren Reisepreisen können airtours Card Inhaber im Falle eines Reiserücktritts schnell einen vierstelligen Betrag sparen.



Ebenfalls inklusive ist der telefonische 24-Stunden-Concierge-Service an sieben Tagen der Woche. Dieser Begleiter im Alltag übernimmt sowohl kurzfristige Ticketbuchungen für Konzerte oder Events, Reservierungen im Szenerestaurant, als auch Terminvereinbarungen bei Personal Trainern oder exklusiven Sportclubs oder die Organisation individueller Geschenke.



Die wichtigsten Vorteile der airtours Card auf einen Blick:



· Reiserücktrittsversicherung ohne Reisepreislimit



· telefonischer 24/7-Concierge-Service



· Bequeme An- und Abreise zum Flughafen mit dem Chauffeur-Service



· Flex Garantie Plus für kostenfreie Umbuchungen und Stornierungen bei Nur-Hotel-Buchungen



· exklusive Privilegien in ausgewählten Hotels



· Kostenfreies Bargeldabheben weltweit



· kein Auslandseinsatzentgelt



Weitere Details zur airtours Card finden Sie unter www.airtours.de/card

(lifePR) (