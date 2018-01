AIDA startet in die fünfte Jahreszeit

Wenn die fünfte Jahreszeit beginnt, wird auch auf allen zwölf AIDA Schiffen Karneval gefeiert. An Bord erleben die Gäste eine perfekte Kombination aus erholsamen Urlaub und Narrentagen in fernen Ländern, ohne dabei auf Traditionen verzichten zu müssen.

Auf die Gäste warten typische Karneval-Köstlichkeiten, eine Faschings-Party für große Jecken und ein Kinderkarneval für die Kleinen. Natürlich dürfen der rheinische Frühschoppen, die Rosenmontagsprunksitzung mit Büttenrede und Umzugswagen, Prinzenpaar und dem AIDA Elferrat sowie die rundum passende Dekoration mit Luftschlangen und Konfetti nicht fehlen. Auch Kamelle-Sammler kommen auf ihre Kosten.



Kleine Piraten und Meerjungfrauen genießen in ihren Faschingsferien eine bunte Erlebnisvielfalt im AIDA Kids & Teens Club mit einem wundervollen Unterhaltungsprogramm. Der Wasserspaß auf allen Schiffen und riesige Wasserrutschen auf AIDAprima und AIDAperla laden zum Plantschen ein.



Neben all den Fasnacht- und Karnevalsfeierlichkeiten an Bord von AIDA kommt natürlich auch der Urlaub nicht zu kurz. Auf Routen zu faszinierenden Zielen entdecken die Gäste, wie andere Länder Fasching feiern. Von Helau in der Karibik am Sandstrand unter Palmen bis zu Alaaf auf den Kanaren, wo in Las Palmas auf Gran Canaria alljährlich der sehenswerte Karneval im Santa Catalina Park stattfindet.



Für die perfekte Erholung an Bord bietet sich ein ausgedehnter Besuch im AIDA Body & Soul Organic Spa an. Die Wellnesslandschaft an Bord von AIDAperla und AIDAprima wartet mit verschiedenen Saunen, mehreren Indoor- und Outdoor-Pools, einem Tepidarium und einem Kaminzimmer auf.



Wer sich nicht in einen Jecken verwandeln möchte, genießt ganz einfach an Bord der AIDA Flotte nebst dem erlesenen Spa Bereich das umfangreiche Kulinarik Angebot oder die weitere Vielfalt an Unterhaltungsprogrammen.



Alle AIDA Festtagsreisen sind im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter der Telefonnummer 0381/202 707 07 oder auf www.aida.de buchbar. Mehr Informationen sind auf www.aida.de/festtage zu finden.



Preisbeispiel für die Redaktionen

Kanaren & Madeira 3 mit AIDAprima

am 10. Februar 2018

7 Tage ab/bis Gran Canaria

ab 629 €* p. P.

An- und Abreisepaket ab 400 €** p. P.



* AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine), limitiertes Kontingent

** Limitiertes Kontingent

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren